El CV Teruel recibe al L,Illa Grau en Los Planos, donde permanece invicto desde hace casi dos años

En este maratón de partidos en el que se encuentra inmerso en Club Voleibol Teruel en el mes de enero, este miércoles toca el UBE L,Illa Grau (18.30). El conjunto aragonés no tiene tiempo para tomarse un respiro semanal. El ritmo de dos partidos por semana se mantendrá hasta que llegue la Copa del Rey, donde se pondrá en juego el segundo título de la temporada del 5 al 7 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria con el Club Voleibol Guaguas como anfitrión. Las cuarentenas por covid y en la última semana los efectos de la borrasca Filomena han obligado a suspender varios partidos que ahora se amontonan hasta la llegada del torneo del K.O. Y el CV Teruel va “partido a partido” superando los obstáculos con éxito. Este miércoles recibe, en la 20ª jornada del calendario, al calor de su hogar al L’Illa Grau con el ambicioso reto, como en todos los duelos, de sumar una nueva victoria que le refuerce, aún más, como líder de la Superliga masculina.

El CV Teruel se siente bien en Los Planos, aunque echa de menos a su querida hinchada naranja. El bloque aragonés va camino de los casi dos años sin perder en su cancha y este curso, en los nueve partidos que ha jugado, solo ha cedido tres sets. “Esto habla bien del trabajo de todo el equipo y de la fortaleza de nuestra cancha. Llevamos 19 partidos jugados y solo hemos perdido uno; el rendimiento del bloque es muy bueno", apunta el técnico Miguel Rivera en la previa del duelo. Un factor pista que desea se siga manteniendo ante un rival que tuvo un irregular inicio de temporada 2020/2021, cogió carrerilla antes de Navidad y, ahora, tiene un colchón de puntos suficiente como para no temer por su vida en la élite nacional.

Aunque el L,Illa Grau se presenta en Teruel tras haber encadenado dos derrotas seguidas y con la duda del concurso de su atacante, el opuesto José Luis Linares, lesionado. “Es un equipo desconcertante y que cambia mucho si está él o no. Y en eso hemos trabajado esta semana”, valora Rivera, que tiene a todo su plantel apta para jugar después de que el capital Ereu participara en el último choque contra el Almoradí (0-3).

El encuentro de este miércoles supone una cuenta atrás para una Copa que al entrenador Rivera ahora no le preocupa. "No pienso en la Copa. Somos conscientes del maratón de partidos a los que nos enfrentamos, sin tiempo para poder preparar los partidos; va todo express. A mí me gusta ir partido a partido. Ya habrá tiempo de pensar en la Copa", zanja el preparador, que celebra su fondo de plantilla y las alternativas en el juego: "Tengo la suerte de tener una plantilla completa, y cada vez que doy responsabilidad a los jugadores que menos juegan, responden".