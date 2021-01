Justiz: "Si seguimos en esta dinámica podremos luchar por alcanzar el 'play off' por el título"

El pívot cubano del Casademont Zaragoza, Javier Justiz, ha declarado que si el equipo sigue en la misma dinámica que en las últimas jornadas, en las que ha logrado tres triunfos consecutivos, podrían luchar para alcanzar los 'play off' por el título esta temporada.

"Acaba de empezar la segunda vuelta, ya llevamos tres victorias consecutivas y creo que ese cambio nos ayudará. La gente va a empezar a pensar que no estamos solo peleando por salir de abajo sino que si mantenemos esta forma de jugar podemos tener oportunidad de luchar por intentar entrar en 'play off' y, si no, tratar de terminar la Liga lo mejor posible y con las mejores actuaciones", ha añadido en rueda de prensa.

El jugador caribeño opina que la mejoría del equipo se está notando en la dinámica de juego y en que están volviendo a ser "el Casademont Zaragoza de hace dos temporadas que jugaba y tomaba decisiones rápidas".

El jugador nacido en Santiago de Cuba ha reconocido que al equipo le estaba costando llegar al nivel de entonces pero que ahora ha mejorado. "Los demás equipos están viendo que somos un equipo rápido, que jugamos muchos balones y tenemos que saber aprovechar esas situaciones. Pudimos demostrar que sabemos defender", ha analizado.

A este respecto ha recordado el partido de la última jornada contra el Bilbao Basket, conjunto del que ha dicho que le sucede lo que le estaba pasando al Casademont, que en cuanto le salían dos cosas mal volvía a caer.

"Por suerte nosotros ya superamos eso. Lo que hay que hacer ahora es mantener el enfoque en defensa que es lo que nos dio el empuje en Bilbao en la primera mitad y de que ellos no pudieran meterse en partido, algo de lo que ellos mismos se dieron cuenta", ha explicado.

Justiz piensa que la mejoría experimentada va a ayudar mucho al equipo para el próximo partido contra el Baskonia, un encuentro complicado ya que piensa que si el conjunto maño se despista o tiene un desliz su rival le puede pasar por encima.

El interior del conjunto aragonés, que ha vuelto a las pistas después de una larga ausencia tras su operación de rodilla, dice que no piensa en si tiene que jugar más o menos sino en hacer lo que el entrenador le pida para ayudar al equipo.

Durante el año que prácticamente ha estado de baja ha perdido "doce o trece kilos", algo que ahora nota, especialmente en los partidos. "Es cuestión de adaptarse y al competir con Thompson y Hlinason en los entrenamientos me va a ayudar a ir adaptándome a este nuevo peso", ha indicado.

A este respecto ha apostillado que durante su carrera profesional nunca había jugado con tan poco peso pero que es otro paso que tiene que dar y que debe ir adaptándose poco a poco.