Alemania, gran rival de España en la Liga de Naciones

La multicultural Suiza del serbio Vladimir Petkovic, la joven y talentosa Ucrania que dirige Andrei Shevchenko y la poderosa Alemania del hace tiempo cuestionado Joaquim Löw, en la que el portero Ter Stegen es suplente habitual, serán las rivales de España en la máxima categoría de la segunda edición de la Liga de Naciones, cuyo sorteo se celebró este martes en el Centro de Conferencias de Ámsterdam con la mano inocente del portugués Luis Figo, embajador de la UEFA y exjugador del Barcelona y el Real Madrid. Un acto que al final no contó con la presencia del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, debido a una leve enfermedad, según informó la Federación Española (FEF). El técnico asturiano, por cierto, ofrecerá el viernes 20 de marzo la lista de convocados para los partidos amistosos que la Roja disputará el 26 y el 29 del mismo mes ante Alemania, precisamente, y Holanda, en el Wanda Metropolitano, y el Johan Cruyff ArenA, respectivamente.

Al estar encuadrada en el bombo 2, fuera de los cabezas de serie que se corresponden con los cuatro mejores de la primera edición del torneo, conquistado por la Portugal de Cristiano Ronaldo al vencer en la final a Holanda, España se libró de poder quedar encuadrada con Francia, vigente campeona del mundo, Bélgica, mejor selección en el ranking de la FIFA, y la siempre peligrosa Italia. Superada por Inglaterra en el anterior certamen, la Roja salió bastante bien parada en el sorteo.

Es cierto que los germanos eran teóricamente los más poderosos dentro del bombo 4, pero a día de hoy sufren en defensa y hace tiempo que no parten entre los máximos favoritos de cada campeonato, aunque su gen competitivo es irrenunciable. Tras el batacazo del Mundial de Rusia, donde fueron eliminados en la fase de grupos, el técnico Joachim Löw estuvo a punto de ser destituido. Siguió y decidió hacer un cambio generacional, aunque siguen clásicos como el portero Neuer y el madridista Toni Kroos, faro de la 'Mannschaft'. Se han medido en 23 ocasiones, con un balance desfavorable de siete victorias, otros tantos empates y nueve derrotas de España.

Suiza es una selección con más nivel que figuras. Ya dejó fuera a Bélgica de la última 'final four' de la Liga de Naciones y en la historia reciente se clasifica para todas las Eurocopas y Mundiales sin mucho sufrimiento. Petkovic ha construido un buen bloque que saca mucho partido de la mezcla cultural del país. Ya hizo un buen Mundial de Rusia, en el que fue capaz, por ejemplo, de empatar con Brasil. Ante los helvéticos, notable balance para España, con 15 victorias, cuatro empates y sólo un partido perdido.

Por su parte, los dinámicos ucranianos, muy renovados desde la llegada del mito 'Sheva' a su banquillo, se mostraron al mundo con su gran victoria ante Portugal que les dio la clasificación para su tercera Eurocopa consecutiva. Su figura es el lateral izquierdo Zinchenko, integrante del Manchester City de Pep Guardiola. Frente a ellos, España no conoce la derrota en sus cinco precedentes, saldados con cuatro victorias y un empate.

Cocos evitados

"Hemos evitado a cocos en cuanto a nombres e historial, aunque Suiza y Ucrania son dos selecciones poderosas y serán seis partidos interesantes en los que podemos disfrutar", analizó el director deportivo de la FEF, José Francisco Molina, quien reconoció que estos meses previos a la Eurocopa se hacen "un poco largos". Respecto al coronavirus, aseguró que el organismo que preside Luis Rubiales trabaja acorde con el Ministerio de Sanidad y la UEFA, y confió en que el gran certamen continental se pueda celebrar con normalidad.

La segunda edición de la Liga de Naciones se disputará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 en su fase previa. La parte final tendrá lugar en 2021, sin fecha definida aún porque no puede coincidir en el tiempo con el nuevo formato del Mundial de Clubes organizado por la FIFA. En total, tomarán parte 55 selecciones nacionales que se han dividido en cuatro Ligas. La gran diferencia respecto al anterior formato reside en que los grupos de las tres primeras Ligas pasan a ser de cuatro equipos y la última jornada se disputará a la misma hora.

Las selecciones se enfrentan por un sistema de liguilla y las cuatro ganadoras de grupo de la considerada primera división se clasificarán para la fase final, en la que se disputarán las semifinales, un partido por el tercer puesto y la final. Las ganadoras de grupo de las Ligas B, C y D obtendrán el ascenso directo y las que terminen últimas de los grupos de las Ligas A y B descenderán. Hasta aquí, todo bastante claro. Según se baja de nivel, empieza el galimatías. Como la Liga C tiene cuatro grupos mientras que la Liga D tiene sólo dos, las dos selecciones de la Liga C que descienden se decidirán por play-offs a doble partido en marzo de 2022. Si un combinado nacional que participe en esas eliminatorias se clasifica también para los 'play offs' previos al Mundial de Catar 2022, los equipos de la Liga C clasificados en los puestos 47 y 48 del ranking general de la Liga de las Naciones descenderán de forma automática.

Grupos

Grupo 1: Holanda, Italia, Bosnia y Herzegovina, Polonia.

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islandia.

Grupo 3: Portugal, Francia, Suecia, Croacia.

Grupo 4: Suiza, ESPAÑA, Ucrania, Alemania.

Grupo 1: Austria, Noruega, Irlanda del Norte, Rumanía.

Grupo 2: República Checa, Escocia, Eslovaquia, Israel.

Grupo 3: Rusia, Serbia, Turquía, Hungría.

Grupo 4: País de Gales, Finlandia, República de Irlanda, Bulgaria.

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbayán.

Grupo 2: Georgia, Macedonia del Norte, Estonia, Armenia.

Grupo 3: Grecia, Kosovo, Eslovenia, Moldavia.

Grupo 4: Albania, Bielorrusia, Lituania, Kazajistán.