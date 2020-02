El Zaragoza espera con preocupación la próxima ventana de fechas FIFA, con el partido del fin de semana del 28 y 29 de marzo contra el Almería enclavado ahí, porque se teme perder a varios futbolistas de una tacada: Luis Suárez, El Yamiq y Puado, además de Clemente y Soro.

Luis Suárez es el delantero colombiano que más goles ha marcado esta temporada en Europa. Lo ha hecho en una segunda categoría, pero su registro, de 16 tantos, impone, supera así al de ilustres atacantes cafeteros como Luis Muriel (Atalanta/12 goles), Alfredo Morelos (Rangers/12), Jhon Córdoba (Colonia/9), Duván Zapata (Atalanta/8) o Radamel Falcao (Galatasaray/6). En Argentina, Santos Borré (River Plate) suma 12.

Colombia debuta el próximo 27 de marzo en la ronda clasificatoria de la CONMEBOL para el Mundial de Catar 2022, en una cita inaugural que le enfrentará a Colombia contra Venezuela en Barranquilla, jugando cuatro días después frente a Chile en Santiago.

El portugués Carlos Queiroz, el seleccionador de Colombia, tiene previsto dar la convocatoria en menos de 15 días, y se encuentra en plena ronda de reconocimiento de sus delanteros. Según ha podido saber este periódico, Queiroz está prestando especial atención, como no podría ser de otro modo, a Luis Suárez. Al delantero del Real Zaragoza se le considera junto a Jhon Córdoba como el futbolista con más opciones de estrenarse en una convocatoria con Colombia. Sin embargo, aún no hay nada claro sobre la decisión personal del jugador.

Luis Suárez ya tiene pasaporte español y tiene la opción de elegir selección. Está en edad de jugar con España en categoría sub 21, un equipo que también juega en el próximo parón internacional (Puado, Clemente y Soro están bien posicionados para ir). El jugador nunca ha cerrado las puertas a ninguna de las dos posibilidades, ni a su país de nacimiento ni a su país de adopción. Colombia quiere a Luis Suárez y los sondeos acerca de su decisión son continuos. Pero está a la espera de una confirmación y un compromiso oficial. Hasta que esto no se produzca, todo hace indicar que Colombia no dará el paso de convocarlo. Este jueves, Luis Suárez analizó está cuestión y desveló su sueño de jugar la Copa América de este verano: "No he tenido ningún contacto con la Federación colombiana. Yo sigo trabajando y ya me llegará el momento de la selección. En mi cabeza está que hay Copa América. Cualquier jugador colombiano si no piensa eso es que no tiene ninguna ambición. En mi mente siempre está el ir con la selección y si viene una Copa América, mucho mejor". Colombia comparte con Argentina organización de la Copa América que empieza el 12 de junio (Luis Suárez se perdería, en caso de acudir, unos posibles play off de ascenso con el Zaragoza), aunque este es el conflicto de fechas que menos preocupación provoca ahora mismo en el club aragonés.

Más inquietud genera la ventana de marzo, con ese partido con el Almería entre medio, pues si Marruecos cita a El Yamiq como es su plan y Luis Suárez debe acudir a una llamada de Colombia; el Real Zaragoza aún podría perder también a Puado, Soro y Clemente. Los tres están en el radar de la selección española sub 21, que juega en esas fechas partidos oficiales de clasificación para el Europeo de la categoría: el jueves 26 de marzo visita a las Islas Feroe y el martes 31 de marzo recibe a Kazajistán. De todos ellos, Puado es el que más opciones tiene de ir (ya acudió el pasado mes de septiembre a la llamada de Luis de la Fuente y debutó como internacional sub 21) y todo apunta a que estará en esa citación.

Al Zaragoza puede estallarle así en las manos una complicación de primer orden si estos futbolistas reciben la llamada de sus selecciones al unísono, todo ello, con un duelo frente a un rival directo como el Almería en la agenda.