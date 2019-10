El Preolímpico no está en las fechas FIFA y el Real Zaragoza no perderá a Luis Suárez

Luis Suárez no irá con la selección olímpica de Colombia (sub-23), en el caso de que sea requerido por su federación, para disputar el Torneo Preolímpico Sudamericano que tendrá lugar desde mitad de enero hasta principios de febrero (del 18 de enero al 9 de febrero) en el país cafetero. El Real Zaragoza, según reza la normativa vigente en el fútbol internacional, no estará obligado a cederlo a la Federación Colombiana de Fútbol (si se diera el caso de su solicitud) pues esa competición no se encuentra dentro del Calendario Internacional de Partidos FIFA, que es el que recoge todas las citas de selecciones a las que los clubes quedan sometidos a la hora de conceder permiso a sus futbolistas para acudir a cualquier llamada de la federación correspondiente.

El Real Zaragoza, debidamente asesorado por el área jurídica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), respira pues tranquilo ante el riesgo de perder a Luis Suárez en el arranque de la segunda vuelta de la liga. En ese tramo del calendario del ya próximo 2020, a vueltas de las fiestas navideñas y de año nuevo, se disputará el Torneo Preolímpico Sudamericano en Colombia, cuya federación tanteó hace un mes al futbolista del cuadro zaragocista para formar parte del combinado sub-23 que acometerá esa cita oficial que disputarán los 10 países de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) en busca de dos plazas para los Juegos de Tokio, que tendrán lugar en la capital de Japón entre julio y agosto próximos. Allí estarán Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y la anfitriona, Colombia.

En la sede del club aragonés se ha requerido toda la información al respecto y se observa con alivio que la razón estará siempre de su parte. A raíz de la llamada de la Federación Colombiana de Fútbol para convocar a Luis Suárez en las ventanas internacionales del pasado mes de septiembre (circunstancia que desveló el propio jugador el pasado domingo en Oviedo, a la conclusión del partido en el Tartiere), el Real Zaragoza se movió con celeridad.

En principio, Luis Suárez no se fue a Bogotá ante aquella citación porque había un defecto de forma: llegó fuera de fecha. Dicen los artículos correspondientes al epígrafe de 'Liberación de jugadores para equipos representativos de la Asociación' que, dicha convocatoria, hay que hacerla "al menos 15 días antes del primer día de periodo internacional". Y, con Luis Suárez y el Real Zaragoza, Colombia se despistó y no cumplió ese plazo perentorio, lo que derivó en la negativa de la entidad aragonesa a ceder al jugador. Además, no se trataba de una reunión de jugadores para empezar ya a disputar partidos serios, sino una primera toma de contacto general de cara al futuro inmediato.

Y, a partir de aquí, el Real Zaragoza quiso tener atado, de antemano, cualquier problema que pueda surgir al respecto. Y observó, con satisfacción, cómo el Preolímpico no está registrado en las fechas FIFA que obligan a la cesión de jugadores de los clubes a las selecciones nacionales.

La LFP aportó el documento clave, el reglamento vigente, que es cristalino. "Los periodos de liberación establecidos para la concentración previa y la disputa del Torneo Preolímpico Sudamericano no figuran en el Calendario Internacional de Partidos de FIFA", dice el párrafo clave. Es decir, que el Real Zaragoza no solo está exento de ceder a Luis Súarez a Colombia (si lo citase finalmente) entre el 18 de enero y el 9 de febrero, sino que también le atiende la razón para hacer lo mismo en un tramo preparatorio previo establecido en Sudamérica en los prolegómenos de ese torneo, que irán del 2 al 18 de enero.

En esa normativa, finalmente, sí se contempla que, "no obstante, los clubes y las asociaciones correspondientes podrán acordar un periodo de liberación más largo o llegar a varios acuerdos con respecto a lo estipulado en el apartado concreto (el 7)". O sea, que si Colombia quisiera contar con Luis Suárez en su selección olímpica (sub-23) a principios de 2020, tendría que negociar con el Real Zaragoza directamente y buscar una avenencia bilateral.

A estas alturas de octubre ya se puede anticipar que la respuesta del club blanquillo será un no rotundo. Y será así por motivos obvios: Luis Suárez, de acudir a esa citación, se perdería alrededor de 8 jornadas de la segunda vuelta. Algo inconcebible.