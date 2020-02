La élite de los ‘eSports’ es blanquiazul

Casi seis millones de personas siguen en Youtube al jugador más mediático de España. Miles de usuarios ven y comparten sus publicaciones en las redes sociales y sus vídeos son esperados como agua de mayo por una legión de fieles. Y no, no se trata de Leo Messi ni Benzema. Hablamos de Mario Alfonso Garrido, más conocido como ‘DjMaRiiO’, un experto en el videojuego FIFA que desde hace unos meses ha hecho muy buenas migas con el Real Zaragoza, hasta el punto de abandonar a su anterior club, todo un Manchester City, para llegar a un acuerdo con el conjunto aragonés, dirigir su destino en el universo digital y darle una visibilidad impagable entre el público más joven, aquel que a duras penas recuerda los mejores momentos de la entidad.

No es el único galáctico con una vinculación directa con el conjunto aragonés. Jaime Garrido, que se enfrenta a sus rivales bajo el seudónimo de ‘Gravesen’, es un ovetense de 21 años que el año pasado se proclamó campeón de España de FIFA y que en esta nueva temporada defenderá los intereses blanquiazules ya que su club, DUX Gaming, ha rubricado un acuerdo con el Real Zaragoza, con quien comparte marca deportiva, Adidas, y con cuya camiseta competirá en el torneo que va a poner en marcha LaLiga.

Todo lo anterior puede sonar a humo para el aficionado menos apegado a los nuevas tecnologías y a los mercados emergentes pero, desde una perspectiva más pragmática y comercial, lo cierto es que esa entrada de lleno en el mundo de los ‘eSports’ supone una proyección que difícilmente se podría conseguir de otra manera. Los vídeos de Mario relacionados con el club superan los 18 millones de visualizaciones, con todo lo que eso implica de cara a los patrocinadores, tanto actuales como potenciales.

Reforzar la imagen

En el seno del club, que no ha tenido que hacer ninguna inversión para atraer a la élite de este particular sector, se mira más a largo plazo. "Más que en la monetización, que indudablemente es un punto a tener en cuenta y que se abordará en el futuro, en lo que nos centramos es en el refuerzo que esto supone para la marca Real Zaragoza en el segmento joven. El Zaragoza, que desgraciadamente no aparece en las colecciones de cromos y que sus partidos no aparecen en los resúmenes televisivos al no estar en Primera, se ha convertido en algo cercano para los ‘milenial’ españoles e, incluso, latinoamericanos gracias a estos acuerdos", explica Carlos Arranz, director de marketing del Real Zaragoza, quien hace una traslación al mundo tangible: "Es como si tuviésemos en la plantilla a Messi".

Aclamados en La Romareda

Mario y Jaime presenciaron el choque de Copa ante el Madrid en La Romareda e incluso saltaron al césped delante de los más de 33.000 aficionados que poblaron las gradas. Pero antes, revela Arranz, desataron la locura tanto dentro como en el interior del recinto municipal: "En cuanto aparecieron por los aledaños, decenas de chavales se lanzaron a por ellos. La verdad es que solo he vivido una situación relativamente parecida con Kagawa, eso te da una idea del alcance que esto tiene entre los más jóvenes y la herramienta que supone para recuperar una marca que, años atrás y por diversos motivos, se ha podido ver dañada. Ahora, por ejemplo, esos niños saben que el Zaragoza es canterista y que apuesta por la gente de su tierra".

El club aprovechó el envite copero y su alcance -fue televisado en todo el mundo- para presentar el acuerdo con DUX Gaming, cuyos integrantes vestirán la zamarra blanquilla en la competición que se presentará este próximo viernes y que está auspiciada por LaLiga. El Real Zaragoza parte como favorito en este campeonato frente a otras sociedades con un músculo financiero mucho mayor. El equipo zaragocista cuenta con un total de cinco integrantes, entre ellos Laura Moreno, la primera chica en convertirse en jugadora profesional de FIFA. Arranz destaca que uno de los factores que han llevado a la elección de esta escuadra frente a otras responde, entre otros motivos, "a la filosofía y valores que mantienen, pues no permiten a sus jugadores, de entorno a veinte años, dejar los estudios, y cuentan con un psicólogo que ayuda a los chavales a no perder la perspectiva".