Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica y uno de los técnicos de moda en el fútbol mundial ha estado esta tarde en Zaragoza, donde ha impartido una charla como invitado por el Comité de Entrenadores de la Federación Aragonesa de Fútbol. El exjugador del Real Zaragoza, que se formó en el filial blanquillo y llegó a debutar en el primer equipo, se ha mostrado "convencido" de que el Real Zaragoza conseguirá el ascenso a Primera División.

"Los últimos cinco o seis meses del Real Zaragoza me ha gustado todo. Ver al equipo con ilusión, con una gran energía...Creo que Víctor Fernández ha conseguido dar con la tecla y estará en Primera División, estoy seguro y convencido", ha asegurado en la rueda de prensa previa al debate promovido por la Federación. El técnico de la selección belga se deshizo en elogios hacia el actual entrenador zaragocista al ser preguntado sobre si se veía haciéndose cargo del equipo blanquillo. "No me veo como técnico del equipo en un futuro. Ya hay un gran entrenador en el Real Zaragoza". Roberto Martínez ha hablado también sobre sus años en el filial blanquillo: "Me acuerdo de todo de mi época aquí. Vine como un niño. Soy de Balaguer, con 23.000 habitantes, así que fue un gran cambio cultural y tuve muy buenas experiencias que me han convertido en el entrenador y la persona que soy a día de hoy. Disfruté y aprendí muchísimo". "Hace 24 años que me fui de Zaragoza a los 21 años. Me hace muchísima ilusión poder ver a mucha gente conocida. Es muy bonito poder volver a una ciudad en la que crecí como persona y como futbolista", ha añadido.

El exjugador del Real Zaragoza ha tenido una dilatada experiencia como técnico, sobre todo en Inglaterra. Durante tres años dirigió al Swansea para después estar cinco en el Wigan y tres temporadas en el Everton antes de unirse al cuerpo técnico de la selección belga, con el que está cumpliendo su cuarta campaña. Roberto Martínez ha explicado que para ser entrenador de alto nivel hay que "trabajar muy duro", además de ser "curioso". "Yo creo que cuando estuve aquí cogí la intención de tener curiosidad y entender cómo la gente trabaja y viajar", ha apuntado. "A partir de ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho, no hay ningún secreto. A partir del compromiso y el trabajo hay que estar preparado porque siempre hay una oportunidad que no te esperas. Es importante estar preparado", ha explicado el técnico.

Roberto Martínez ha declarado que cuenta con Hazard para la Eurocopa y ha aseverado que se trata de "una persona que nos trae felicidad y un espíritu ganador" y aseveró: "Eden está muy centrado en recuperarse" y ha explicado que la selección belga ha mejorado en calidad, pero sobre todo en cantidad, ya que "ahora tenemos dos jugadores por posición, que en el Mundial no lo teníamos".

La Liga y la selección española

Roberto Martínez también ha declarado que cree que la Liga española "se decidirá en las últimas jornadas". "En los últimos años ha habido un cambio de estilo en muchos equipos y ahora hay muchas formas de jugar distintas que hacen que el Madrid y el Barcelona tengan más difícil ganar todos los partidos", ha analizado Roberto Martínez, que ha añadido: "Creo que el Clásico viene con las exigencias emocionales de los partidos de la Champions, tanto para unos como para otros, aunque no creo que este Clásico vaya a ser tan decisivo".

Respecto a la pérdida de dominio de la competición española en el fútbol europeo, el técnico ha expuesto: "Ha habido un cambio que es que el equipo de la Premier League ha encontrado la forma de dar un buen rendimiento en Europa", ha apuntado. "La Liga británica es sin duda la más exigente de Europa. El año pasado hay un cambio total donde el entrenador británico encontró la forma de plasmar esa intensidad tan característica de la Liga inglesa en la competición europea y así vimos cuatro equipos de la Premier llegando a las finales de las dos competiciones: Europa League y Champions League", ha dicho. También ha hablado de la selección española como una de las ocho favoritas (Francia, Croacia, Bélgica, Inglaterra, Italia, España, Alemania y Holanda) para llevarse la próxima Eurocopa que se disputará este verano en varias sedes y aseveró que ve al combinado español con "potencial para conseguir lo que logró en Sudáfrica".