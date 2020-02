Víctor: "Sabemos que el Racing va último, pero eso no nos condiciona a nosotros"

El Real Zaragoza afronta un partido sui géneris este sábado en Santander (21.00), pues el rival es esta vez el colista, el último clasificado, el histórico Racing metido en enormes apuros por la permanencia, con síntomas cercanos al desahucio. Y Víctor Fernández, el entrenador aragonés, acude con su equipo a El Sardinero tratando de ofrecer una mentalización lógica, de sentido común, para un Zaragoza favorito sin discusión, que es 2º en la tabla al inicio de la jornada y que, cuando el duelo arranque, puede aspirar a ser líder según hayan ido las cosas en el previo Cádiz-Almería, que pone en pelea al primero y al tercero, respectivamente.

"No he percibido ningún cambio de actitud en la plantilla, ni en su comportamiento en lo anímico o emocional. Estamos todos muy concentrados. No vamos más allá en el pensamiento de este duelo en Santander. El discurso es el mismo que antes del último partido contra el Deportivo de La Coruña: es muy complicado, independientemente de la clasificación del rival", comenzó asegurando Víctor en su rueda de prensa previa al viaje a tierras cántabras.

"Sabemos que ellos van los últimos. Porque es nuestra obligación saberlo, somos profesionales. Es evidente. Pero esto no nos condiciona para preparar este partido. Los respetamos muchísimo, sabemos la historia del Racing, un gran club que vive momentos delicados. Esto es una invitación a hacer muy bien las cosas por nuestra parte, pues ellos afrontarán el choque con la clásica superación del colista", añadió a su descripción del ambiente que impera en la expedición blanquilla.

Víctor Fernández sigue empeñado en que todo el mundo sepa con exactitud que el objetivo es subir en primavera a Primera División. Y, tras la excepcional racha de la segunda vuelta (el Real Zaragoza sigue invicto desde diciembre y ocupa puestos de ascenso directo), también sigue obcecado en trasladar un mensaje nítido, sin ambajes: "A mí solo me interesa alcanzar el sueño. Me da igual cómo. El logro, si lo obtenemos, ya se valorará luego. No se mirará el cómo, sino que se alcanzó. No marco fecha ni momento. La dificultad es grande, pero sé que se puede obtener ese sueño, por lo que estamos peleando desde el principio de temporada", expuso el preparador del barrio Oliver para envolver convenientemente este crucial partido en Santander.

Para que el Real Zaragoza sea capaz de cumplir en El Sardinero con su rol de grande ante un rival sumido en una caótica situación en la tabla, Víctor tiene claro el método a aplicar este sábado por la noche a orillas del Cantábrico. "Sabemos que el Racing tiene una enorme necesidad y que van a jugar obligados a no rendirse. En este partido, todos necesitamos ganar. El Real Zaragoza tendrá que salir muy convencido, con ambición, atrevidos, valientes... como ha sido toda la temporada, no debe ser una excepción en Santander", puntualizó con intención.

En definitiva, que Fernández impregna de normalidad y rutinas -ganadoras- este decisivo envite en Cantabria. Nada de vértigos, nada de excesos de responsabilidad, nada de parafernalias postizas. Ganar, sin más. Como ya ha hecho el Real Zaragoza en 14 de sus 29 partidos anteriores.