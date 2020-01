El CV Teruel suma tres nuevos puntos ante el UBE L'Illa Grau

El Club Voleibol Teruel se mantiene firme en su pabellón, y al calor de su hinchada naranja -que este miércoles no ha fallado- ha solventado este el primero de los dos partidos aplazados (correspondiente a la decimosegunda jornada de la Superliga) que tiene en su particular calendario. El conjunto que gestiona Miguel Rivera ha derrotado al UBE L’Illa Grau, revelación del curso, que poco pudo hacer ante el vendaval de juego local en los dos primeros sets (25-17 y 25-26) y que le puso más mordiente en el tercero, que se alargó hasta el 36-34 en el electrónico.

"Hemos hecho un buen partido y sumamos tres puntos que son muy importantes. Me quedo satisfecho con el trabajo. Hacemos buenos los dos partidos que hemos jugado en Los Planos, y que se han resuelto con victorias, pero hay que mirar hacia delante, y al siguiente encuentro con la visita al Vecindario, una cancha difícil. Tenemos que seguir creciendo como equipo", reflexionaba Rivera al final del duelo.

El primer set fue ganado con claridad por el CV Teruel, que poco a poco fue aumentando su ritmo de juego haciendo daño con su saque a la recepción castellonense. La diferencia iba aumentando sin que el rival encontrara soluciones (25-17).

Una acción del partido entre el CV Teruel y el UBE L'Illa Grau Jorge Escudero

En la segunda manga, el CV Teruel volvió a ser superior jugando a un nivel muy alto, lanzado por la buena actuación de Parres, imperial en la red (11 puntos, 5 de ellos en bloqueo). El UBE L’Illa Grau, pese a que no bajó los brazos en ningún momento, no ponía en apuros a la escuadra aragonesa. Seguros en recepción, el saque castellonense no conseguía hacer daño, por lo que la renta se mantuvo durante toda la manga (25-16).

El choque estaba encarrilado para el multicampeón CV Teruel. Pero el UBE elevó el ritmo, ajustó líneas, forzó el saque del balón y apeló a su pundonor para apretar al bloque de Rivera. El adversario estaba dispuesto a pelear cada pelota en recepción, frenando el ímpetu local. El CV Teruel llevó la ventaja y tuvo el set franco (21-16), pero el UBE apretó hasta forzar el empate (23-23). A partir de ahí, se vivió un toma y daca para cerrar la manga, emocionante, larguísima, de infarto, que el capitán Ereu logró cerrar con el 36-34). "Hemos sido capaces de desarbolar a un rival de nivel, pero hay que aprender de los errores que hemos tenido para seguir creciendo como equipo", cerraba Rivera.

CV Terue-UBE L’Illa Grau: 3-0

CV Teruel: Manuel Parres (11), Victor Rodríguez (16), Pedro Jukoski (4), Fabian Plak (3), Filip Gavenda (1) y Thomas Ereu (3) -sexteto inicial-, Aharón Gámiz (líbero). También jugaron Ferragut, Daniel Ruiz y César Martín..

UBE L’Illa Grau: Anderson Grossi (5), José Luis Linares (12), Jefferson Rivera (4), Vinicius Lersch (10), Guillermo Loeches y Nacho Espelt (3) -sexteto inicial-, J. Carlos Henríquez (líbero). También jugaron José Carlos Henríquez, Blasco y Dimitrov (2).

Sets: 25- 17, 25-16 y 36-34.

Árbitros: Francisco Sabroso Moratilla y Carlos Portugal Fuertes.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Los Planos ante 700 espectadores.