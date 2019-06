1. Empieza con un plan. Siempre que se quiera cultivar en un espacio, ya sean flores ornamentales o verduras, es imporante dibujar un plano, marcar la orientación solar, destacar las zonas de sombra y de sol directo, los lugares de paso donde una tomatera pueda molestar...

2. Elige bien el lugar. Las verduras no crecen todas en el mismo sitio: las fresas estarán a gusto en zona de semisombra pero el tomate quiere las máximas horas de sol posibles. Por regla general, un huerto urbano necesita sol y calor.

3. Vegetales adecuados. Si se cuenta con un terreno, hay muchos vegetales para elegir, pero si el huerto urbano es en contenedor habrá una limitación relacionada con la escasez de tierra y la falta de espacio.

4. Preparar el terreno. Un huerto requiere de tierra bien estructurada y rica en nutrientes. En macetas, será más adecuado fertilizante rico en fósforo y potasio. En terreno, lo mejor es el abono orgánico:estiércol y compost.

5. Siembras. Por semilla es más barato, pero requiere más cuidado de clarear si han brotado muchas plantas. Las semillas pueden ser también buena idea si queremos cultivar una variedad en concreto. Según la planta, a veces es mejor cultivarla en semillero hasta el momento del trasplante a tierra.

6. Plantones. Es muy cómodo comprar el plantón directamente y colocarlo ya en la tierra, en el jugar donde queramos que crezca. A pequeña escala no resulta mucho más caro, pero tiene un inconveniente: la variedad no siempre será de la zona y no se dará tan bien como vegetales del lugar cultivados desde semilla.

7. Cuidados. Las plantas requieren un mínimo de responsabilidad. Debe vigilarse el riego, la presencia de plagas, carencias de nutrientes... No debe fumigarse con químicos perjudiciales.

8. Limpia el terreno. Los vegetales requieren más nutrientes y agua que otras plantas y no puede haber malas hierbas que compitan con ellos. La zona debe cuidarse.

9. Con lógica. Un huerto urbano puede cultivarse por dos razones:porque queremos comer vegetales o porque nos parece divertido hacerlo. Cuando se cultiva en contenedores, en balcones o terrazas, el espacio es limitado y la producción será escasa.

10. Aprendizaje . No todo tiene que salir bien desde el primer día. Los fallos nos ayudarán a mejorar el año que viene.

¿Y qué verduras se dan mejor en el huerto urbano?

Calabacín 1 Las cuburbitáceas son las que mejor crecen en el huerto, pero hay que tener cuidado. Sus ramas pueden hacerse larguísimas (hasta varios metros), por lo que hay que tener mucho espacio o bien guiarlas con cuidado. La polinización a veces ha de ser manual.

Tomate 2 Es la verdura que más atrae a los que se aventuran a probar con un huerto urbano. Está la variedad cherry o la habitual. En ambos casos, necesitarán un suelo bien abonado que contenga fósforo, para que la floración sea abundante. Les gusta el sol, el calor y abundante agua.

Zanahoria 3 Requieren una profundidad de unos 40 cm. Crecen mejor si se realiza la siembra directa, a voleo, entre abril y julio. No conviene complar plantones porque quizá la raíz se ha enrollado ya sobre sí misma. Cuando germine, habrá que clarear: cada planta necesita 10 cm. de separación.

Fresa 4 Son muy agradecidas y dan muchos frutos hasta bien entrado el otoño. Eso sí, les gusta extenderse y pueden agobiar a otras verduras, por lo que conviene tenerlas a raya o bien plantarlas en su propio recipiente. Agradecen zonas con algo de semisombra, aunque también toleran el sol directo.

Rábano 5 Se pueden sembrar casi todo el año, aunque hay que evitar los meses más calurosos. Lo mejor es sembrarlo directamente en los bancales del huerto urbano. Su poder germinativo es muy alto, por lo que habrá que espaciar las semillas o bien aclarar cuando germinen.