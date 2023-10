Ideas distintas para treintañeros en el programa de las fiestas del Pilar 2023 de Zaragoza

En el contexto de un programa tan denso y variado como el de las Fiestas del Pilar 2023 hay lógicamente saltos generacionales, así como actividades que pueden disfrutar desde pequeños a veteranos. No obstante, hay un segmento que no suele ser la primera opción de los más jóvenes, ni tampoco el que primero llama la atención a la ciudadanía más entrada en años. Entre estas actividades, que son muchas, pueden elegirse unas cuantas, para trazar un calendario festivo diverso, lleno de arte. La mayoría de estas actividades señaladas, además, está disponible más de una jornada

Sugerencias culturales para el viernes 6 de octubre en Zaragoza

A las 20.00, la compañía aragonesa Teatro Indigesto presenta en el Teatro del Mercado su ‘Comisaría en Fiestas: La Loca Academia’, un clásico de estas fiestas. Estará desde el 3 de octubre y hasta el mismo domingo 15, siempre a las 20.00, excepto los dos domingos, que será a las 19.00.

Sábado 7 de octubre

El día del pregón se puede llegar perfectamente hasta el Teatro de las Esquinas para disfrutar a las 22.15 de ‘El genoma del pavo’, el nuevo espectáculo humorístico del oscense Rafa Maza con su personaje Fabiolo. Comienza el día 5 y está hasta el 21 de octubre.

Domingo 8 de octubre

Las Divinas y ‘Moonlight Serenade’ recuerdan en estas fiestas que el escenario de Arbolé no es exclusivo para los más pequeños de la casa. El trío femenino despliega su particular y muy lunática visión del cabaré desde el día 6 de octubre y hasta el 15.

Lunes 9 de octubre

La revista ‘Classica’ dice del joven pianista francés Ingmar Lazar que su presencia es magnética. Además, dota a sus actuaciones de una emoción singular, apoyado en una técnica impresionante. El país vecino le aclama y Zaragoza podrá hacerlo en la sala Luis Galve del Auditorio.

Martes 10 de octubre

Al mexicano El Mariachi Vargas le consideran ‘mejor mariachi del mundo’ y su nueva gira por Europa está encaminada a recordar las razones de ese calificativo. Una impresionante puesta en escena hace que sus conciertos sean todo un clamor, como ya ocurrió en Zaragoza hace un año. El martes actuará en la sala Mozart del Auditorio zaragozano a las 20.30.

Miércoles 11 de octubre

Doble tanda de danza contemporánea en el Centro de Historias a mitad de las fiestas pilaristas. La compañía aragonesa Ana Continente presenta ‘Cable a Tierra’, y Ángel Durán Performing Arts hace lo mismo con ‘Cowards’ en el Claustro del Centro de Historias.

Jueves 12 de octubre

El gran día de las fiestas tiene una interesante opción artística en el aragonés Julio Bellido, artista de ‘The Hole’ con gran bagaje en el mundo de la jota, género en el que brilla como cantador. Acaba de sacar su disco ‘Tierra y sangre’ y lo presentará en la Fuente de Goya de la Plaza del Pilar.

Viernes 13 de octubre

Más talento aragonés a escena, de nuevo en la sala Galve del Auditorio. Se trata de la banda Almalé, liderada por la joven artista Pilar Almalé en la viola da gamba y la voz. Una de las artistas más interesantes del panorama local en la actualidad, con gran proyección en el resto de España y Europa.

Sábado 14 de octubre

De las opciones de teatro musical en las fiestas, y una vez consolidada la propuesta de ‘La historia interminable’ en el Teatro Principal, hay que recordar que el célebre montaje ‘Grease’ está en el Palacio de Congresos de la Expo desde el 5 de octubre hasta el domingo 15. El sábado, doble función.

Domingo 15 de octubre

El cierre de las fiestas, justo antes de los fuegos, llegará en la Fuente de Goya de la Plaza del Pilar con Gabriel Sopeña, el músico del barrio de Casablanca, que cantará el ‘Somos’ de Labordeta y, casi con seguridad, esa ‘Apuesta por el rock’n’roll’ que compuso con Mauricio Aznar.