David Summers: "Miro siempre adelante y lo mejor está por llegar"

¿Siente un hambre especial de escenario tras el parón de la pandemia?

Estamos todos los artistas con el mismo sentimiento. Ha sido mucho tiempo sin pisar un escenario. En mi caso, en los casi 40 años que llevo en la música, nunca había estado tanto tiempo parado. En los primeros conciertos que hemos hecho hemos sentido un poquito de vértigo por la situación y por el escenario con el que nos íbamos a encontrar, con la gente sentada en sillas y con mascarillas. Pero te adaptas y te acostumbras y la verdad es que la gente lo está pasando muy bien, que es lo principal.

A todos los artistas les ha cortado las alas, pero Hombres G tenían una agenda repletísima de conciertos.

Totalmente. 2020 era un año que lo teníamos tan cargado que daba hasta miedo, con una volumen de trabajo brutal. Nos íbamos a ir dos meses y medio a EstadosUnidos para una gira de 28 conciertos. Teníamos compromisos en México, Ecuador, en Centro América y, por supuesto en España. Tuvimos que aplazarlo todo y vamos a ir recuperándolos poco a poco. Vamos en noviembre a México, a Estados Unidos en marzo y junio de 2022... Parece que todo va recuperándose. El trastorno ha sido enorme.

En España, no somos conscientes de la dimensión que tienen ustedes en países comoEstados Unidos o México, donde llenan estadios.

Siempre ha sido así, no solo con nosotros. Todos los artistas españoles que triunfan fuera de España no es que no se sepa, sino que no se quiere saber sobre ellos. Forma parte de nuestro carácter, a menudo muy envidioso. A mí me da un poco igual. Son ya muchos años. En los 80 ya tocábamos en estadios en Perú y en México y tampoco se decía. A estas alturas me es indiferente.

México fue fundamental para la vuelta de Hombres G e iniciar esta segunda etapa tras la separación en 1993.

Fue en 2002, hace dos décadas. Cuando decidimos volver fue por una oferta de México para hacer una gira muy grande e importante. Lo pasamos tan bien que decidimos continuar. Tuvimos unas sensaciones tan bonitas que no podíamos terminar allí. Y han pasado 20 años más. EnMéxico ahora somos más grandes y populares que nunca. Hacemos recintos enormes y no puedo estar más agradecido a ese público tan generoso.

Ustedes no viven precisamente solo del pasado, de hecho editan un nuevo disco, ‘La esquina de Rowland’.

Lo que más me gusta de mi trabajo es hacer canciones. Veo que muchos artistas, cuando llevan muchísimos años de carrera, dejan de hacer canciones nuevas y se limitan a interpretar sus grandes clásicos. Yo no quiero que eso nos suceda a nosotros. Me sigue ilusionando mucho afrontar cada nuevo disco y, aunque soy consciente de que las canciones clásicas de Hombres G tienen un peso emocional muy grande con el que es difícil competir, sigo intentando hacer canciones bonitas que se puedan agregar a ese repertorio que no puedo dejar de cantar nunca. Lo intento y lo intentaré siempre. Estoy en ese punto de mi vida en el que hago discos nuevos por placer y por regalarles a los fans nuevas canciones. No me cuesta un esfuerzo componer. Siempre que juntemos una colección de bonitas canciones, sacaremos un disco. Como es el caso del nuevo disco, ‘La esquina de Rowland’, que es una maravilla. Nunca había tenido tanto tiempo para componer, para darle vueltas y para seleccionar. El resultado es estupendo.

En la canción que da título al álbum hace un guiño a la propia historia de la banda.

Soy un tío que siempre mira para adelante y que cree que lo mejor está por llegar. Sin embargo, en esta situación del confinamiento y la angustia que teníamos todos, hice un pequeño guiño a la nostalgia e intenté buscar el origen de donde comenzó todo. Rowland es un bar de Madrid al que íbamos nosotros con 17 y 18 años. Allí tomamos nuestras primeras cervezas y comenzamos a soñar con nuestra música. Quise hacer un homenaje a esos momentos tan especiales. De hecho es la segunda canción que le dedico al Rowland, la primera fue ‘Visite nuestro bar’.

Otro de los proyectos que han preparado durante este parón es una película. ¿Qué puede avanzar?

Es una película musical que comenzamos a rodar el 5 de agosto. Es una historia muy bonita de unos niños que tienen 13 o 14 años en los años 80. Están unidos por la pasión a la música de Hombres G. Luego se encuentran en el futuro, que es el presente actual, y ya son adultos. Es en tono de comedia y trenzada con nuestras canciones y con unas coregorafías maravillosas, con gente bailando por la calle. Está quedando preciosa y estamos muy ilusionados. Esperamos estrenarla en el verano de 2022 y que el público la reciba con la misma ilusión que nosotros.

