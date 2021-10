De Bombai a Fran Perea, el estreno de los nuevos escenarios de Zaragoza para el Pilar 2021

Tres nuevos escenarios en la programación del Pilar abrieron este sábado sus puertas para dar cabida a distintos géneros musicales y estilos interpretativos. El plato fuerte en cuanto a cantidad de público tuvo lugar en el nuevo espacio acondicionado en el Parque del Agua, junto a la Noria Siria, que coincidió con el primer sábado con ambiente festivo, donde, lejos de los paseos de los zaragozanos, de las cenas en las terrazas y de los primeros selfis ante la estructura de la Virgen del Pilar, se desató la fiesta.

A las 21.45 –con algo de retraso–, las luces rojas iluminaron las primeras filas y Bombai saltó con sus camisas de flores a un escenario repleto de macetas, que el cierzo tumbó antes de empezar. Ramoneti, Vicen y Javi brincaron con el propósito de llevar al "paraíso" a los 2.100 asistentes –aunque eran casi 4.000 las entradas reservadas–. En la ribera del Ebro, como si de una orilla caribeña se tratara, ofrecieron su música, esa que ellos mismos denominan como "pop fresco festivo".

Concierto de Bombai en el escenario de la Noria Siria del Parque del Agua de Zaragoza. Toni Galán

El público se conformó con mover los pies, algunos debajo de las mantas –los más previsores ante el fresco–, balancear brazos y agitar pashminas. "No nos queda otra que estar sentados –aseguraron Raquel, Geles y Chelo–. Eso sí, para la de Independance no hemos cogido porque no aguantaremos".

Pocos reconocían saberse sus canciones, pero después las corearon. ‘Vuela’ fue la primera, que se fusionó con su famosa ‘Solo si es contigo’. Una explosión de confeti cayó cuando cantaron "solo si es contigo, Zaragoza". "Desperté en un sueño profundo y me encontré en Zaragoza", siguieron. Altas dosis de positivismo en las letras de este grupo de amigos de Valencia que se conocieron en el colegio. Apostaron por sus temas, pero también se atrevieron por ‘No estamos locos’, de Ketama.

El recinto fue elogiado por la mayoría de los asistentes. "Es seguro", aseveraron Pedro y Sonia. Ellos llegaron en la lanzadera, aunque también los hubo que fueron en coche. "Está muy bien para aparcar", destacaron Sandra y Laura, que acudieron con sus familias. Se veló por el orden y la organización insistió en las medidas de seguridad, como mantener la distancia social, aunque hubo quien se preguntó por qué no se podían dejar más hueco entre unos y otros.

Fran Perea junto al Ebro

En el Parque Deportivo Ebro se abrió otro escenario nuevo en la programación de esta semana cultural. Allí se desarrolla el Festival Las Noches del Ebro, que comenzó su programación con un concierto de Fran Perea, con el que presentó en Zaragoza su último trabajo, ‘Canciones para salvarme’. El músico malagueño desplegó un repertorio en el que no faltaron nuevas versiones de sus temas más conocidos, como ‘La chica de la habitación de al lado’ o ‘La vida al revés’. En este escenario estarán este domingo, a partir de las 20.00, Eva McBel y Begut.

La Cúpula Geodésica del Parque de la Granja es otro espacio que se estrena en estas 'no fiestas' con actuaciones musicales que comenzaron este sábado y se prolongarán hasta el día 17.

El ciclo lo inauguró al mediodía La Banda del Canal, que ofreció lo más granado de su repertorio en la línea jazz-dixie ante un público familiar que ocupó algo más de la tercera parte de las 300 plazas reservadas. A los espectadores puntuales se fueron sumando otros que paseaban o hacían deporte por el parque y que llegaron atraídos por los alegres sonidos de este veterano grupo zaragozano para palmear al ritmo de la música.

Por la tarde, a las 18.00, fue el turno de la Unión Musical de Torrero. Hoy por la mañana estarán la Dixie Rue del Percebe y por la tarde la Arrabal Big Band.