Mikel Erentxun celebra sus 35 años de carrera en las ‘Noches del Ebro’

Mikel Erentxun es una de las gemas más relucientes en la programación de las ‘Noches del Ebro’, el ciclo que se celebra en los jardines del Parque Deportivo Ebro.

El donostiarra desembarcará este lunes, a partir de las 21.00, con un disco recién editado el pasado viernes, ‘Amigos de guardia’, con el que celebra sus 35 años en la música revisitando los clásicos de su fecunda trayectoria. Una colección de duetos en la que no faltan Enrique Bunbury ni Amaral, además de Andrés Calamaro, Coque Malla, Zahara o Santi Balmes. Unas colaboraciones y unas canciones que delatan la grandeza del camino recorrido.

Desde sus inicios y su explosión con Duncan Dhu y posteriormente en solitario, a Erentxun debe reconocérsele su extrema habilidad para construir himnos pop que activan el resorte de la emoción en el oyente. ‘Esos ojos negros’, ‘A un minuto de ti’, ‘En algún lugar’, ‘Rozando la eternidad’ o, ‘A tientas’, ‘Quién se acuerda de ti’... la lista es casi interminable.

"No tenía ni idea de que mi carrera iba a ser para tanto. Nunca quise ser músico y la música se apoderó de mí. Nunca estuve obsesionado con triunfar. He disfrutado del viaje en sí. Es un privilegio que todavía pueda hacer discos y que mi carrera siga siendo una cosa actual y no del pasado. Me siento muy agradecido y por seguir con la misma energía que hace años", sintetiza Erentxun.