El juego creado en Zaragoza que sienta a la mesa a jefes y empleados: "A veces hay piques"

"Enseñar a dibujar una tuerca es muy aburrido", confiesa Miguel Ángel Aguilar Brenes, que ha sido formador de diseño 3D. De la petición de un centro de formación de actualizar sus temarios de automatización y robótica y de su experiencia en clase surgió la idea de innovar en la enseñanza apoyándose en una de sus pasiones, los juegos de mesa. Así diseñó uno que sirviera para reproducir el funcionamiento de las áreas de una empresa. En él la tuerca se puede tocar, está diseñada e impresa en 3D. "De pequeños se utilizan mucho los juegos, pero llega un momento en que crecemos y se nos quitan", lamenta el creador de Ingenios, que se presenta en la feria 3D Printer Party que se celebra este fin de semana en Madrid.

"La formación entra mejor si es práctica. Aprendes a utilizar herramientas de forma natural", asegura el inventor de 56 años, malagueño de origen pero asentado en Zaragoza desde su adolescencia, para sumar argumentos a la necesidad de incorporar el juego al mundo industrial. Además de en el aula, su desarrollo se ha puesto a prueba en equipos de empresas con personal de distintos perfiles, mientras se promociona en ferias locales y en la próxima cita en la capital española.

La dinámica del juego va enfocada a que los participantes interioricen sin darse cuenta conceptos complejos como la filosofía industrial 'kaizen', de origen chino, creada por Toyota después de la II Guerra Mundial para el avance en la mejora continua, según explica. "Viví dos años en China, aprendí muchos conceptos de organización industrial y planificación", cuenta Aguilar.

Se trasladó a la ciudad de Suzhou, a una hora de Shanghai, como empleado de una multinacional para trabajar en el montaje de una nueva instalación industrial. En esa etapa se formó sobre el uso de herramientas como el tablero de 'kanban' para visualizar un proceso productivo o la aplicación del ciclo de Deming dirigido a gestionar la mejora continua. Todo ello queda reflejado en el tablero y la forma de jugar.

Ingenios, juego de mesa para formaciones de FP y empresa creado en Zaragoza. Guillermo Mestre

Ingenios está diseñado como un simulador en el que se asumen las responsabilidades de un jefe de fábrica desde balances, infraestructuras, calidad y la producción, detalla. Cada jugador cuenta con un 'kanban' para organizar sus tareas. "El objetivo es gestionar todos los recursos de una fábrica", apunta. Mientras esto se consigue cada tirada permite contribuir a completar cada producto de forma individual o en grupo. En este último caso se contribuye a "formar equipo para que tu empresa funcione mejor", asegura, sobre la aplicación en formaciónes en empresas. "A veces hay piques", reconoce, cuando se sienta a jugar personal de dirección, de mandos intermedios y producción, pero siempre "les motiva". "Todos quieren quedar bien", afirma, en el sentido de dar su mejor versión. Y durante las distintas tiradas se conoce también la personalidad de cada jugador, algo que considera puede servir para las selecciones de personal.

Los jugadores tienen que conseguir piezas suficientes para ensamblar robots, cohetes y tanques. En la elección de los productos de la fábrica simulada y el diseño de las piezas 3D Aguilar se ha inspirado en el estilo 'steampunk' y gótico que recrea universos como el de Julio Verne, a caballo entre el pasado y el futuro. Ha añadido el uso de colores llamativos e intuitivos más propios de 'kanban'.

Por el camino a conseguir todas las piezas necesarias hay que ir acumulando 30 puntos. Cuenta con la posibilidad de jugar con una demostración 'online' y está accesible en internet, incluso el diseño de las piezas, aunque todo se encuentra registrado bajo su marca MaaB, formada por sus iniciales.

Tuneado de ordenadores a gran escala

De la mente de este inventor no solo ha salido el juego de mesa sino que ha mezclado arte, industria e informática en sus esqueletos de acero para equipos informáticos. Recuerda que su primer ordenador "fue un Spectrum que me compró mi madre por 50.000 pesetas (3.300 euros) en 1986". Para quienes no conocieron la moneda española o han olvidado hacer la conversión, sería la cantidad todavía hoy elevada de 8.300 euros. Estudió electrónica industrial, pero de forma autodidacta por ser uno de los pioneros comenzó a programar e incluso ganó algún concurso con un juego que hoy parecería rudimentario. "Gané 20.000 pesetas pero fueron para pagar el bollo que le hice al coche de mi madre", confiesa, sobre sus primeros éxitos en la informática en los años en los que daba sus primeros pasos como conductor. Casi cuarenta años después guarda tanto el juego como el ordenador. "Lo guardo como si fuera un altar", asegura.

Vivió después el nacimiento de internet. "Al principio te conectabas de punto a punto, de un ordenador a otro, no a un servidor, sino por medio del teléfono", cuenta. Tuvo la suerte de conocer al padre de esta tecnología, Vinton Cerf, sin la que hoy parece difícil sobrevivir en una feria en Londres la que exibía sus figuras de acero con las que tunea ordenadores. De su cabeza ha salido adaptar el diseño de un escorpión gigante o un atún para incoporar las 'tripas' de un ordenador. Entonces se consagró como 'modder' y es un asiduo al circuito de especialistas en modificar equipos informáticos.

En el encuentro que tiene lugar en Alcobendas este fin de semana podrá encontrarse con algunos de ellos. La cita gira en torno a la impresión 3D y reúne a 400 'makers' de todo el país. "Es la feria más grande de 3D de España", apunta. Dentro del certamen se entrega el VI Premio Nacional de Impresión 3D, al que se presenta Ingenios en la categoría que incluye formas de aplicar esta tecnología. La piezas han sido impresas utilizando esta tecnología. El evento será un escaparate en el camino a la comercialización del juego, que de momento solo utiliza en sus formaciones.