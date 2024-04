Una exposición 'pop up', una reflexión sobre arte y tecnología

Siete preguntas lanzadas al aire, siete obras y una exploración de los límites y vínculos entre arte y tecnología. Es lo que propone este sábado Grupo Zero (Mari Cazorla y Esther Romero) en una exposición que solo va a durar tres horas y que van a inaugurar en un local de la calle de Lasala Valdés, número 13. El local es el mismo en el que años atrás se guardaba/exponía el legado de Víctor Mira, y eso explica que una de sus obras sea la que dé la bienvenida al visitante. No es la única.

La muestra, con ribetes performativos, tiene dos ámbitos. El primero de ellos quiere inducir al visitante a explorar las relaciones entre arte y tecnología, al tiempo que se plantea siete preguntas. ¿Cuál es el papel del artista en una sociedad saturada de información?, ¿qué sucede con las inteligencias artificiales en el entorno creativo?, ¿cómo crear en esas circunstancias?, ¿desde cuándo vivir es un bien de lujo?, ¿dónde está la veracidad en la información?, ¿hacia dónde se dirige nuestra mente mientras nos desplazamos? y, por fin, ¿quiénes somos? Mediante audiovisuales y piezas de distinto tipo se muestran al público algunas de las posibilidades del arte y la tecnología cuando caminan de la mano.

En el segundo espacio de la exposición, Mari Cazorla presenta siete pinturas que intentan responder a esas preguntas uniendo lo manual con lo tecnológico.

Es la primera muestra de Proyecto Zero. "Con esta exposición buscábamos varias cosas -relata Esther Romero-. Primero generar un espacio en el que los artistas se sientan a gusto, descubran cosas nuevas, se sientan empujados a colaborar entre ellos. Crearles una zona de confort en la que ver y experimentar las posibilidades de fundir arte y tecnología. Pero esta no es una exposición para artistas, sino para gente que tenga ideas, un espacio en el que, durante unas horas, pasarán cosas. Desde hace años trabajamos en proyectos sociales, y por eso la muestra no es excluyente para nadie".

Autorretrato de Mari Cazorla que forma parte de la exposición. Francisco Jiménez

'Mami, quiero ser artista' es el título de esta primera exposición de Proyecto Zero, que se inaugura hoy a mediodía en Lasala Valdés, 13, y que se clausurará alrededor de las tres de la tarde. Mari Cazorla, licenciada en Bellas Artes, diseñadora y especialista en fabricación digital, se ha ocupado del lado más artístico del proyecto y Esther Romero del más literario. "Llevo mucho tiempo experimentando con artesanía y tecnología -asegura Cazorla- y creo que son mundos que pueden enriquecerse y colaborar mutuamente (en el primer ámbito, por ejemplo, se presentan planchas elaboradas con una impresora 3D que sirven para hacer estampas). La experimentación nos lleva a hacer obras híbridas". Cada una de siete piezas del ámbito expositivo enlaza con un género distinto: arte pop, bodegón, retrato, arte religioso, arte conceptual... Y en cada obra arte y tecnología se dan la mano, en muchos casos no de forma evidente.

Proyecto Zero llevará en las próximas semanas 'Mami, quiero ser artista' al menos a Barcelona e Ibiza. Y posteriormente llegarán otras exposiciones y nuevos planteamientos. Hoy inicia su andadura en Zaragoza.