Qué necesitas añadir a tu currículum para ser un ‘empleado aumentado’ por la IA

En menos de dos semanas desde su lanzamiento, más de 100 alumnos se han apuntado en la Aragón EDIH Academy. Es la segunda edición del programa de formación en las nuevas competencias digitales lanzado por el hub aragonés de referencia europeo en tecnologías digitales Aragón EDIH en tres niveles: Basic, Advanced y Expert, que este año oferta un total de 11 módulos formativos totalmente financiados y gratuitos, que podrán ampliarse a lo largo del año, diseñados para profesionales con distintas necesidades y niveles de conocimiento.

Pablo Pérez Benedí, presidente de Aragón EDIH y responsable de innovación estratégica del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), destaca que es una formación "diferencial y estratégica porque está dirigida a formar a todos los niveles, por la alta especialización de sus docentes y porque sigue las pautas de capacitación que marca la Unión Europea".

Satisfecho por la acogida de esta nueva edición, recuerda que "en la convocatoria del año pasado formamos a más de 70 personas y, lo que es más importante para nosotros, con un nivel de satisfacción sobresaliente". Apunta que "lo que no nos podemos permitir es que se produzca rechazo o desmotivación por estas tecnologías, porque alimentaría el riesgo que ya existe de crear una brecha digital en nuestra sociedad".

Actualmente, la oferta formativa en nivel Basic es la que presenta mayor demanda y oferta. Uno de los atractivos es que está diseñada como un itinerario formativo, para que los alumnos fortalezcan su base de conocimientos tecnológicos con herramientas básicas en márquetin digital, comunicación digital, resolución de problemas, seguridad de los sistemas de información o abordaje de demandas de datos en entornos digitales. Todas ellas son áreas de conocimiento estructurales que contempla el Marco Europeo de Competencias Digitales.

Por su parte, el módulo de Advanced "se llena con mucha rapidez por el alto valor tecnológico de la formación y creemos que por el efecto boca a boca que ha tenido la formación del año pasado, ya que, al ser una formación muy especializada, no existe tanto público objetivo". El nivel Expert no se ha lanzado todavía.

La formación es una de las principales líneas de acción de Aragón EDIH –Aragón European Digital Innovation Hub–, ecosistema impulsado por las siete principales instituciones aragonesas en materia de innovación y digitalización: ITA, Instituto Aragonés de Fomento, Universidad de Zaragoza, Tecnara, CEOE Aragón, Cepyme Aragón y el Consejo aragonés de Cámaras de Comercio. "Como nodo de referencia europeo para la Digitalización de Europa, es fundamental capacitar a toda la ciudadanía y al tejido empresarial en las nuevas competencias digitales", incide Pérez Benedí.

El momento

¿Para quién es justamente la hora de hacerlo? "El momento actual que estamos viviendo respecto a la implantación de la inteligencia artificial (IA) es ambiguo y muy dependiente del sector", valora. Por un lado, "acaba de implantarse un marco regulatorio en la Unión Europea con alta exigencia para las empresas y, por otro lado, existen grandes actores que están generando nuevas soluciones tecnológicas a una velocidad difícil de asumir por las empresas –advierte–. En los sectores intensivos en conocimiento (comunicaciones, investigación y desarrollo, informática) la incertidumbre que esta situación genera es muy elevada, ya que estás obligado a navegar entre las tendencias tecnológicas, a veces no reguladas, y los marcos regulatorios que te otorgan seguridad y calidad".

Por este motivo, "la capacitación de los profesionales de cualquier índole que trabajen en sectores intensivos en conocimiento debe ser prioritaria no solo para implantar, sino para poder priorizar, seleccionar qué tendencias y bajo qué circunstancias se deben asumir estos avances tecnológicos".

El problema, en su opinión, es que "nos encontramos ante el nuevo Mercado Único digital donde, al ser un marco global regulado, la competencia es muy elevada, por lo que la innovación ya forma parte del ADN de las empresas que compiten en él". En este escenario, "innovar ya no es una elección, sino una obligación. Al menos para los sectores intensivos en conocimiento que compitan en mercados globales". En el resto de los sectores, "la implantación parece que va a tener más tiempo para poder adaptarse a los nuevos modelos de negocio emergentes, aunque, sí o sí, la transformación será prácticamente obligada en la mayoría de ellos".

Aumentar nuestras capacidad con IA

"Estamos viviendo un nuevo proceso de reconversión industrial que está provocando una transformación económica, social y legal", valora Pablo Pérez Benedí desde el ITA y el Aragón EDIH. Esto no es nuevo, lo inédito es la velocidad. "A lo largo de la historia siempre tras una revolución industrial, ha habido una revolución económica, una social y, finalmente, una legal. Actualmente, estamos inmersos en las consecuencias de la revolución industrial que ha supuesto internet, pero es la primera vez que todas ellas suceden a la vez".

De la mano de la inteligencia artificial (IA), en este proceso de cambio global que estamos viviendo, "diferentes industrias o sectores se transformarán, algunos desaparecerán y seguro que surgen nuevos escenarios laborales, sociales e incluso legales que hasta ahora no existían", indica. Todo ello hace importante "estar informados, capacitados y, sobre todo, preparados para poder aprovechar positivamente estos momentos de alta incertidumbre". Aunque insiste en que es muy probable que se transformen las mayoría de mercados que conocemos, "no todos lo harán con la misma celeridad ni intensidad y vamos a tener tiempo de adaptación". Antes o después, "desaparecerán puestos de trabajo que ahora conocemos, pero también surgirán nuevos que no somos capaces ni de imaginar".

Las tecnologías de IA nos permiten fundamentalmente aumentar nuestras capacidades para gestionar información y generar conocimiento de valor. "En la medida que seamos capaces de formarnos en aquellas IA o herramientas de IA que empoderan nuestras capacidades y conocimientos actuales, seremos capaces de multiplicar nuestras competencias en el campo de actividad que desarrollemos", afirma.

En algunos foros "se habla del ‘empleado o persona aumentada’ como nuevo paradigma laboral". En su opinión, "estas tecnologías permitirán mejorar nuestras competencias, ser más competitivos, pero la clave va a estar en saber usarlas, diferenciar las fuentes veraces, aprender a transformar toda la información disponible en conocimientos que generen realmente valor y diferenciación, allí donde nos encontremos o queramos llegar. Al igual que el correo electrónico elevo nuestras capacidades de comunicación en tiempo real a escenarios inimaginables, la IA nos va a proporcionar la capacidad de gestionar información en tiempo real, con todo lo que esto pueda llegar a suponer para cada uno".

El programa



Inscripciones Están abiertas todas las convocatorias del Aragón EDIH Academy 2024, tanto a nivel Basic como Advanced, excepto la formación de Márquetin digital, que ya ha comenzado. La formación en Expert será lanzada en el segundo semestre del año.

Gratuito. Acreditaciones Los participantes en todo el itinerario del nivel Basic (los módulos también se pueden cursar de forma independiente) recibirán certificado de asistencia. En los niveles avanzados, microcredenciales universitarias expedidas por Unizar.

Tres niveles



Basic Programa de cuatro módulos dirigido a formar en competencias digitales clave y básicas a empresas y trabajadores. Se imparte presencialmente en Walqa junto con sesiones de networking y visitas a empresas. También se puede cursar ‘online’. Módulos: ‘Marketing digital’ (abril), ‘Aplicaciones y herramientas para la comunicación empresarial’ (mayo); ‘Ciberseguridad y resolución de problemas’ (junio) y ‘Decisiones basadas en datos’ (septiembre).

