Aragoneses en el podio nacional: "Estudiar una FP es lo mejor que he hecho en mi vida"

Subirse al podio no es baladí y menos cuando compites a nivel nacional. Pese a ello, dos alumnos aragoneses consiguieron situarse entre los mejores de sus disciplinas en las Olimpiadas Nacionales de FP (Formación Profesional), también conocidas como Spain Skills. Lo hicieron, eso sí, con muchos nervios y en medio de una elevada competencia. Con la Institución Ferial de Madrid (Ifema) como telón de fondo, Álex Caro, del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza logró alzarse con la medalla de oro en la especialidad de Refrigeración y aire acondicionado; mientras que Sara López, del Miralbueno, consiguió el bronce en la categoría de Panadería.

La experiencia laboral ha sido en esta aventura un punto a favor para que Caro. A sus 18 años compatibiliza los estudios de grado medio con el trabajo en la empresa familiar, Hostelpan Aljuel, en el que juegan con su nombre y los de sus padres, Juan Carlos y Elena. Iba para policía del Grupo Especial de Operaciones (GEO), pero la FP y el empeño en seguir vinculado al negocio familiar se cruzaron en su camino cuando cursaba 4º de secundaria. “A día de hoy estudiar FP es lo que mejor que he hecho en mi vida”, asegura, y más después de la experiencia vivida en la capital de España.

“Ha sido muy intenso y estresante porque sentías que estabas bajo mucha presión. Tres días con jornadas de ocho horas que han exigido mucha concentración, pero ha valido la pena”, cuenta. En su modalidad había 16 competidores. El miércoles tuvo que confeccionar las letras de la palabra frío con tubos de cobre, el jueves le tocó montar un sistema de frío y el viernes poner en marcha un equipo completo de aire acondicionado doméstico.

La consecución del oro fue celebrada por todo el grupo de estudiantes aragoneses que acudieron. “El grupo ha sido un apoyo increíble, parecía que todos habíamos ganado el primer premio, me he sentido muy respaldado en todo momento”, explica, y menciona a los dos tutores que les acompañaron, Elena Mendoza y Joaquín Lafuente. Dónde estudiará el próximo curso no lo tiene aún claro, le apetece continuar formándose sobre gases renovables, aunque tampoco descarta seguir con algo relacionado con las placas solares “para ampliar el abanico de posibilidades”.

Su compañera Sara López también consiguió subirse al podio, aunque lamenta no haber logrado un segundo puesto. "Era llegar a Ifema y me empezaban a sudar las manos", reconoce, al tiempo que detalla que le tocó participar en el turno de tarde. "Así que tenía más nervios", señala, dado que veía lo que ya habían hecho los aspirantes de por la mañana.

El primer día tuvo que elaborar unos bocadillos con un ingrediente secreto y contó con tiempo para adelantar las preparaciones de la jornada siguiente. En este segundo día llevó a cabo un cruasán, una napolitana de chocolate y pan suizo, además de una pieza hojaldrada en la que se vieran las capas y tres tipos de panes. En el tercero hizo unas trenzas de brioche, un brioche y una creación artística inspirada en la inteligencia artificial y la realidad aumentada. "Era un poco complejo, pero saqué una pieza resultona", señala.

Su amor por la pastelería, recuerda, se remonta a cuando era pequeña y su madre, los domingos, hacía brazo de gitano. "Al principio me dejaba cascar los huevos, luego pude mezclarlos con el azúcar... y así hasta que me dejó hacer la receta entera", explica con cierta nostalgia. Al terminar la ESO, decidió que no quería cursar bachillerato y fue su hermana quién la guio hacia la FP. "Como no había pastelería como tal, me metí en cocina. He aprendido mucho de los profesores. Es lo mejor que me ha podido pasar", apostilla.

Del grado medio pasó al superior y el año pasado, mientras trabajaba, hizo el curso de especialización en Panadería y bollería artesanales. Ahora su futuro pasa por "trabajar lo máximo posible" y su sueño es poder abrir su propia panadería, basada en "productos de Aragón como, por ejemplo, el licor moscatel de Ainzón".

Primer premio en el X Concurso Nacional de Cocina con carne de Ternera Asturiana

El alumno Eloy Bilé, en el momento en el que recogió su premio. Gobierno de Aragón

Por su parte, Eloy Bilé, también del instituto Miralbueno, consiguió el primer premio del X Concurso Nacional de Cocina con carne de Ternera Asturiana para Escuelas de Hostelería. Su creación, ‘Rendang de ternera con coco y verduras’, se impuso a otras de Canarias, Andalucía o Asturias. Hasta seis participantes consiguieron llegar a la fase final. Previamente, cada uno tuvo que idear una receta original, respetando unos requisitos de elaboración, ingredientes mínimos, cantidades… El jurado valoró la originalidad, la presentación, el aprovechamiento de la pieza, la adecuación de salsas y guarniciones, la destreza, la limpieza y la organización.