La "complicada" aventura de compatibilizar un trabajo con una FP

Compaginar trabajo y estudios no es una tarea sencilla, pero no son pocos los jóvenes de Aragón que se animan a ello, bien impulsados por el deseo de contar con autonomía económica o de iniciar una nueva vida profesional una vez termine la titulación escogida. También hay quien lo hace para tener un plan b en el supuesto de perder su actual empleo o con el objetivo de ascender en su empresa actual.

Pese a las dificultades que conlleva, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Educación y correspondientes al curso 2021-2022, hasta un 22,8% de los estudiantes de Formación Profesional (FP) superior lo hacen. El impulso es ligeramente menor en caso de los ciclos medios, donde el porcentaje se reduce al 12,5%.

Jorge Hidalgo: "Necesitaba una FP para poder promocionar en la empresa"

Jorge Hidalgo, estudiante de Transporte y Logística en el colegio Santo Domingo de Silos. Francisco Jiménez

Jorge Hidalgo es uno de ellos. Y su objetivo es ascender en la empresa en la que lleva más de una década. "Al plantearme que querían promocionarme cuando se jubilara mi jefe de departamento, me explicaron que necesitaba un título de FP", detalla este joven de 35 años que desempeña el puesto de gestor de flota en el Grupo Jorge.

No dudó en hacerlo y ahora ya está cursando el último trimestre del primer año del grado superior en Transporte y Logística. "Cuando ya estás trabajando, estudiar es más fácil. Al llevar tantos años en la empresa, aprendiendo sobre el terreno, aplicarlo en lo teórico es más sencillo", subraya

Andrea Agudo: "Mientras estudiaba una FP busqué un trabajo para ganar independencia"

Andrea Agudo, estudiante del ciclo superior en Educación Infantil en el colegio Santo Domingo de Silos. Francisco Jiménez

Ganar independencia y conocer el mundo laboral fueron los principales motivos que impulsaron a Andrea Agudo a buscar un trabajo mientras cursaba el grado superior de Educación Infantil. Y lo encontró en Hipercor, donde ya lleva casi un año de empleo ininterrumpido. "Trabajo dos días fijos a la semana (viernes y sábado) y después voy otros extra, en función de las necesidades de cada semana", explica esta joven de 20 años.

En la temporada navideña y también en la estival es cuando hay mayor carga de trabajo y, por lo tanto, la llaman para que acuda más jornadas. Aún así, señala, es habitual que cada semana trabaje entre tres y cuatro días. "Me está yendo muy bien. La clave está en organizarte, conocerte y saber cómo gestionar cada cosa y el tiempo que te requiere", señala en relación a la coordinación entre el trabajo y el ciclo que cursa de manera semipresencial en el colegio Santo Domingo de Silos.

José Rumín: "Tras trabajar más de una década en ortopedia, me estoy formando en primeros auxilios"



José Rumín, estudiante del grado medio en Emergencias Sanitarias. Francisco Jiménez

José Rumín tiene 37 años y hace dos que decidió dar un cambio radical a su vida laboral. Después de más de una década dedicado a la terapia ocupacional y más concretamente a aquella ligada a la ortopedia, hizo un parón y comenzó a trabajar en la empresa de un amigo que se dedica a hacer material para practicar artes marciales. "Ahora he vuelto a retomar la vía sanitaria, pero desde la asistencia inicial y de emergencia. Más centrado en los primeros auxilios. Es lo que realmente me llena", detalla poco antes de hacer uno de los exámenes del 1º curso del grado medio en Emergencias Sanitarias.

"Por la mañana, trabajo a jornada completa en La Muela y, por la tarde, vengo a clase o estudio desde casa", sostiene en referencia al ciclo semipresencial que está cursando en el colegio Santo Domingo de Silos. Destaca que para conseguir buenos resultados es imprescindible "la voluntad y la organización". "Hay días que van mejor y otros son peores, pero si se hacen esfuerzos y sacrificios, se puede llegar", apostilla, al tiempo que detalla que a veces llegar a todo implica tener una vida "un poco atropellada".

Alejandro Burriel: "Para compaginar la FP y el trabajo tienes que sacrificar algunas cosas"



Alejandro Burriel, estudiante del ciclo medio de Emergencias Sanitarias en el colegio Santo Domingo de Silos. Francisco Jiménez

Alejandro Burriel ya había hecho algunos pinitos en el mundo laboral en forma de meses sueltos o cubriendo vacaciones estivales, pero no fue hasta unos dos meses antes de empezar el grado medio en Emergencias Sanitarias cuando comenzó más en serio su andadura profesional. Lo hizo en el Hipercor de Puerto Venecia, "al 30%". "Ahora estoy al 100% desde hace unos meses y es más complicado. Tienes que sacrificar algunas cosas como tiempo de ver a tus amigos o estar con tu familia, pero con una buena organización se puede llevar", detalla tras haber acabado la parte teórica del 2º curso.

En este sentido, recuerda que el estar haciendo un ciclo semipresencial le da "más juego", ya que solo tiene clases algunos días, aunque se tiene que preparar más en casa: "Te permite cuadrar mejor las horas, porque sino con seis horas al día en clase y ocho de trabajo sería imposible". Estos dos últimos años le han permitido a Alejandro descubrir su verdadera vocación. "Había hecho el grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, luego me hice el superior en Dietética con la intención de estudiar Enfermería, pero al final no me vi capacitado y me matriculé aquí", detalla.