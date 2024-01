"Durante años la FP ha estado demonizada. Ahora esta visión está cambiando"

Las dudas y ese empuje que ejercen muchas familias para que sus hijos se matriculen en la universidad hicieron que Enrique Pérez-Aradrós comenzara el grado en Ingeniería Electrónica. "El primer cuatrimestre fue muy bien, pero el segundo empezó la covid y, con la vía telemática, me organicé bastante mal", recuerda. A raíz de ello, decidió no hacer los exámenes de septiembre y se matriculó en un ciclo superior. "Mi profesor de Tecnología, en segundo de bachillerato, ya me había hablado de esta opción, pero yo tenía una gran incertidumbre", reconoce.

Ahora, se muestra encantado de su decisión. Comenzó el ciclo de Automatización y robótica industrial, en el centro San Valero, y le ofrecieron hacerlo de manera dual, por lo que en segundo pasaba buena parte de su tiempo en la empresa Valmet. "Cuando ya llevaba 11 meses de la formación dual, mi jefe me preguntó si me quería quedar", explica. Y, tras acordar un horario de mañanas que le permitiera seguir ampliando su formación por las tardes, no lo dudó: "Estoy muy contento. Con el ciclo superior te metes en el mundo laboral de lleno, tienes responsabilidades... Es una disciplina completamente distinta a la de la universidad".

Ahora compagina su jornada laboral en la sección de taller eléctrico, donde se encargan de las compras, albaranes, presupuestos e instalaciones de máquinas tanto en Zaragoza como en otras ciudades del extranjero, con sus estudios de Ingeniería Electrónica, a la que ha regresado, aunque cambiando la Universidad de Zaragoza por la UNED. "Estoy ya en 2º. Aunque es por vía telemática, me organizo mejor", apunta.

Desde su punto de vista, hacer un grado superior es en estos momentos "el camino correcto" antes de cursar una carrera universitaria, en especial cuando se trata de formaciones técnicas e industriales. "Es cierto que un ingeniero suele tener un cargo y salario superior, pero ¿cuántos ingenieros necesita una empresa en comparación con oficiales?", especifica. En este sentido, lamenta que durante años la FP ha estado "bastante demonizada", lo que ha supuesto un "overbooking" en la universidad: "Ahora la situación parece que está cambiando".