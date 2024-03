Las FP con menos mujeres de Aragón: "Vi pasar un coche de rally y supe que quería dedicarme a ello"

Era 2017 y un Citroën Saxo Vts para rally pasó por delante de Ainara Rodrigo. En ese momento decidió que ese sería su futuro. "Y aquí estamos", recalca mientras pasea por el instituto Virgen del Pilar de Zaragoza, donde cursa el grado medio de Carrocería. Se trata de uno de los ciclos de Formación Profesional (FP) con menor presencia femenina. Según los datos del curso 2021-2022, ellas apenas suponían un 3% del alumnado.

Esta joven recuerda que a su madre no le hizo "ninguna gracia" cuando le comentó lo que quería estudiar. "De hecho, todavía ahora me dice que me busque otra cosa", reconoce entre ciertas risas que denotan resignación. Desde su punto de vista, la elección de una titulación u otra depende mucho de lo que te inculcan en casa. "Y si no tienes el poder propio de decir voy a estudiar esto otro, al final te cohíbes. Yo me he saltado todo eso", apostilla segura de su elección e imaginándose, en un futuro, dedicándose a pintar coches.

No es la única. Sandra Carod y Esther Serrano, de 2º del mismo ciclo, también tienen este objetivo. "Es lo que más me gusta, pero cuando termine, de momento, voy a estudiar el ciclo de Soldadura y calderería para completar la formación", señala la primera, que descubrió su amor por los coches gracias a su hermano, que tiene un taller.

Esther Serrano y Sandra Carod, estudiantes de 2º de Carrocería en el IES Virgen del Pilar. Toni Galán

También un lazo familiar hizo que Serrano se decantara por este mundo: "Mi padre es camionero y entonces he estado siempre en el mundo del motor". Ella ya era mecánica cuando entró en este ciclo, en el que lo que más le gusta es la pintura, donde además de haber pocas chicas "están bastante buscadas". Desde su punto de vista, apenas hay mujeres matriculadas en estos grados por "miedo". "Lo ven como un trabajo de hombres y piensan que hace falta mucha fuerza. Para nada, más vale maña que fuerza", subraya esta joven.

Para Maty Diouf, que cursa 1º del grado superior de Automatización y robótica industrial, se trata de una cuestión "cultural": "Hay determinadas titulaciones que siempre se han relacionado con cosas más masculinas". En su clase solo son tres chicas y en el cómputo general de Aragón suponen, según los datos correspondientes al curso 2021-2022, apenas un 4% (17 de 403). Diouf llegó a este ciclo casi de rebote: "Mi idea era hacer un grado superior de Administración y finanzas, pero empecé a trabajar y me comenzó a gustar el mundo de la robótica. Además, vi que tenía muchas salidas profesionales".

Maty Diouf y Dharma Riedel, alumnas del ciclo de Automatización y robótica industrial en el IES Virgen del Pilar. Toni Galán

Su compañera Dharma Riedel también ha ido descubriendo su vocación. "Comencé trabajando en el sector industrial, porque en Aragón abunda. Al abordar un poco lo que son los autómatas, he querido formarme más hacia este lado", detalla esta joven que reconoce que siempre ha sido una persona "muy curiosa". "Creo que tiene mucho futuro y me parece interesante", recalca.

Andrea García, alumna de Mantenimiento electromecánico en el IES Virgen del Pilar. Toni Galán

Andrea García tenía claro que iba a ser la única chica de su clase. Y así fue. Estudia el grado medio en Mantenimiento electromecánico (solo un 2,4% son mujeres) y es la neumática y trabajar en el taller lo que más le gusta de todo lo que está aprendiendo. Dudó entre cursar este ciclo o el de Carrocería, pero ahora está contenta con su elección. No obstante, este no es su objetivo final: "Quiero opositar a Policía Nacional o entrar en el Ejército y este era uno de los grados que más puntos daban".

"Me parece raro que se matriculen tan pocas chicas"

En el ciclo superior de Diseño en fabricación mecánica hay una mayor representación femenina, pero aun así son pocas. Entre primero y segundo solo hay cuatro chicas matriculadas en este instituto zaragozano. No obstante, la media de la Comunidad alcanza el 15%. "Desde pequeña me había gustado saber cómo funcionan las cosas. Empecé Ingeniería mecánica, pero me pasé finalmente a este ciclo", detalla Inés Colás, alumna de 1º, quien recuerda que ya en el bachillerato tecnológico solo eran "cuatro chicas".

Andrea Lázaro e Inés Colás, alumnas de 1º de Diseño en fabricación mecánica. Toni Galán

Algo parecido le pasó a su compañera Andrea Lázaro, a quien desde pequeña le interesó la tecnología y el dibujo técnico. Se matriculó en Ingeniería electrónica y automática, pero se le "hizo bola". "Me parece raro que se matriculen tan pocas chicas, pero ya estoy acostumbrada. Hemos crecido siendo pocas en clase", puntualiza en relación a la escasez de mujeres en las ramas más técnicas.

Sofía Gómez y Laura Aranda, alumnas de 2º de grado superior de Diseño en fabricación mecánica. Toni Galán

Para Laura Aranda, de 2º del mismo ciclo, es la "falta de información" la que lastra la matriculación de mujeres en determinadas áreas. Ella quería ser periodista, pero descubrió esta posibilidad y no se arrepiente de ello. "Estoy contenta, tengo muchas ganas de empezar las prácticas", señala esta joven, que esta especialmente interesada en el diseño.

A su compañera Sofía Gómez también le atrae el diseño: "Me gustaba lo relacionado con el arte, pero no tenía muchas salidas laborales y buscando encontré este grado". Ahora está encantada con la elección y confía en que cada vez sean más las chicas que descubran este tipo de titulaciones que siempre "han estado más enfocadas a hombres".