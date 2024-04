Los jefes de 24 policías locales de Aragón buscan una solución a los 'vetos' de la Guardia Civil

Los jefes de hasta 24 policías locales de Aragón se reúnen este martes en Cuarte de Huerva (Zaragoza) para intentar buscar una solución al problema que dicen sufrir desde hace ya bastante tiempo y que consideran compromete la calidad del servicio que prestan en sus respectivos municipios. De lo que se quejan es de los 'vetos' que les impone la Intervención de Armas de la Guardia Civil a la hora de comprar pistolas táser, escopetas o alguna munición. Pero también de las trabas o reparos a los que se enfrentan cuando quieren utilizar las pocas galerías de tiro que existen, siendo que se trata de un entrenamiento obligado. Por el número de responsables policiales que acuden a la cita y el motivo de la misma, consideran que esta tiene un carácter "histórico".

Como informaba HERALDO cuando destapó el malestar de muchas de las policías municipales con la Benemérita, el problema radica en el choque entre la legislación del Gobierno de Aragón y las decisiones de la Intervención de Armas. Porque aunque DGA elaboró un decreto en 2022 para regular los medios técnicos y de defensa de las policías locales, en el instituto armado entienden que la "novedosa normativa autonómica" para la dotación de armas y municiones a estos cuerpos choca con la legislación nacional e internacional. De ahí que, por ejemplo, no autorice la compra de armas largas a estas policías.

Pero, ¿cuál es la razón por la que en algunos pueblos quieren contar con una escopeta en su armero? La explicación es sencilla. Los servicios que se prestan en una capital como la aragonesa y en una localidad de medio o pequeño tamaño no siempre son los mismos. Por ejemplo, en muchas de estas últimas, se siguen celebrando encierros y exhibiciones de reses bravas por las calles.

Animales abatidos por cazadores

Han sido ya varios los casos en que algún astado se ha escapado. Sucedió por ejemplo en Tauste, donde un toro de más de 400 kilos embistió a una mujer causándole lesiones que le costaron la vida. La Policía Local y la Guardia Civil persiguieron al toro y llegaron a dispararle, pero no consiguieron abatirlo con sus armas. De hecho, tuvo que ser un cazador del pueblo quien acudiera con su escopeta y acabara con el animal. “Algo es así no debería suceder a estas alturas. ¿Por qué ha de asumir una función que no le corresponde y poner en riesgo su vida un vecino? No lo entendemos”, decían algunos de los jefes de policía local.

Según indicaban desde algunos cuerpos, Intervención de Armas tampoco autoriza la compra de munición de baja penetración que minimiza el riesgo de rebotes indeseados. “Se trata de un material que está incluido en el reglamento de medios del Gobierno aragonés y que puede evitar daños tanto a los propios funcionarios como a terceros, pero tampoco podemos comprarlo”, explicaban.

"O la DGA o la Guardia Civil lo está haciendo mal"

A la reunión que se celebra en Cuarte de Huerva acuden la mayoría de los jefes de las distintas policías locales de Aragón, incluidos, en principio, los de las capitales de Huesca y Teruel. No habrá sin embargo representación de la Policía Local de Zaragoza, que con más de 1.200 funcionarios cuenta con la mayor plantilla en la comunidad autónoma.

La prudencia y la voluntad de evitar confrontaciones entre servidores públicos habían frenado hasta ahora una queja oficial por parte de las policías locales que se consideran afectadas por las decisiones de la Guardia Civil. Sin embargo, no se descarta que de la cita de este martes surja un pronunciamiento conjunto. "O la DGA o la Guardia Civil lo está haciendo mal. Porque la primera nos autoriza a utilizar una serie de material y la otra nos lo niega", señala uno de los asistentes a la reunión. Pero son muchos los que piensan de este modo, de ahí que exijan "más implicación" al Gobierno aragonés para encauzar el problema.

Los responsables de los cuerpos municipales se consideran "excesivamente tutorizados" por la Policía Nacional o la Guardia Civil, cuando entienden que debería ser la DGA quien ejerciera una "coordinación real" sobre la organización y forma de trabajar de las policías locales que prestan servicio en Aragón.

Consultada por HERALDO, desde la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Zaragoza reconocían hace unas semanas que existen "discrepancias" respecto a la dotación de armamento y munición de las policías locales, porque entienden que se produce un choque entre el decreto de la DGA y la legislación nacional e internacional. “Las Intervenciones de armas y explosivos brindan su colaboración permanente a todos los organismos y entidades públicas o privadas para la interpretación de las normativas cuando resulte necesario, y evitar cualquier discordancia entre la disparidad de medios materiales existentes en el mercado y la posibilidad de empleo en la seguridad ciudadana”, indicaban.