Dos vecinos de Pedrola caen con su coche por una pendiente de 200 metros y viven para contarlo

No era su día. No cabe otra explicación a lo sucedido este martes en el parque eólico de Tauste, donde un turismo se precipitó por una pronunciada pendiente y tras rodar más de 200 metros entre árboles y rocas sus dos ocupantes viven para contarlo. El grave accidente se produjo de noche y en pleno aguacero, pero estas personas no solo resultaron prácticamente ilesas sino que consiguieron remontar después el monte en busca de una zona con cobertura telefónica donde pedir ayuda. Eso sí, les llevó más de tres horas y acabaron exhaustos.

Según explicaron las propias víctimas a sus rescatadores, fue en torno a las once de la noche del lunes cuando el Opel Vectra en el que circulaban se precipitó ladera abajo desde una zona conocida como las Planas de Pola, justo en el límite entre las poblaciones de Tauste y Remolinos. Sin embargo, la central de emergencias del 112 no recibió su llamada de auxilio hasta las dos de la madrugada. Enseguida se puso en marcha un operativo de salvamento en el que participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Tauste.

El coche se precipitó por esta pendiente desde el parque eólico de Tauste. HA

Una vez localizados los supervivientes, como se trataba de un lugar de difícil acceso y los caminos estaban embarrados, la propia Benemérita se encargó de trasladarlos al centro de salud de Tauste, donde recibieron una primera asistencia. Pese a la aparatosa caída, en principio, ninguno sufría lesiones de consideración. Tanto es así que ambos pudieron regresar después a sus respectivos domicilios en la localidad de Pedrola. Según ha podido saber HERALDO, las víctimas del accidente son L. F. G. B., de 56 años y nacionalidad española, y D. A, de 43 años y pasaporte rumano.

Se salieron de una curva

Cuando encontraron a los dos hombres prácticamente sin aliento, estos aseguraron a sus rescatadores que viajaban solos. Descartada la posibilidad de que hubiera más víctimas, como no se veía nada y no dejaba de llover, la Policía Local de Tauste optó por buscar el coche siniestrado al amanecer. No resultó sencillo, ya que costó ubicar el lugar exacto por el que había rodado monte abajo. Finalmente, los agentes hallaron unas huellas de neumáticos que trazaban recta la curva de acceso al parque eólico.

Un tronco de árbol frenó la caída del vehículo siniestrado en Tauste. HA

No había señal alguna de frenada, lo que invita a pensar que el conductor no se percató del giro y terminó cayendo por la pronunciada pendiente. Tras tomar algo de perspectiva, los agentes consiguieron adivinar entre los árboles lo que parecía la carrocería del coche. Se hallaba a más de 200 metros, pero estos fueron bajando poco a poco hasta llegar al lugar donde un tronco frenó la caída del vehículo. De haber dado vueltas de campana, seguramente sus ocupantes no habrían podido contarlo. Afortunadamente, parece que este se deslizó y evitó un final trágico. Aún así, el sentirse caer a ciegas por una ladera tan vertical tuvo que causarles un susto tremendo.

Un robo el día anterior

La pregunta que ahora se plantea es ¿qué hacían estos dos hombres a esas horas y con esa lluvia por el monte? Según explicó uno de ellos, había discutido con su mujer y decidió salir con el coche a airearse. Cierto o no, los investigadores no pueden descartar ninguna otra posibilidad. Sobre todo, porque justo el día anterior se había denunciado un robo en el parque eólico de Las Planas de Pola. Se están ejecutando obras en las instalaciones, lo que los ladrones habrían aprovechado para sustraer material.

En la ladera por la que se precipitó el vehículo siniestro se localizaron algunos objetos que habrían salido despedidos, entre ellos una cizalla y otras herramientas. Los investigadores no han pasado por alto esta circunstancia, por lo que van a seguir adelante con la investigación. El lugar al que fue a parar el coche hace imposible rescatarlo si no es con medios aéreos, lo que complicará bastante las pesquisas. Una de las opciones que se baraja es rastrear la zona con un dron por si hubiera alguna otra prueba de interés que fotografiar.