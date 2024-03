Una vecina y la Policía Local frustran la okupación de una casa en Alagón

Los vecinos de Alagón andaban inquietos en los últimos días por la presencia en el pueblo de personas sospechosas que pudieran estar buscando viviendas aparentemente desocupadas para entrar en ellas por la fuerza y apropiarse de su uso. Y no les faltaba razón. Este pasado lunes, la valentía de una vecina de Alagón y la rápida intervención de una patrulla de la Policía Local del municipio de la Ribera Alta evitaron la ocupación de una casa de dos plantas de la calle de Méndez Núñez. Los sospechosos no llegaron a reventar la puerta, pero los agentes les intervinieron una cizalla de gran tamaño, una pata de cabra, unas tijeras y un bombín de cerradura sin estrenar y su correspondiente llave.

Las herramientas, por sí solas, denotan la intención de los dos varones. Pero es que, además, se la dejaron muy clara a la mujer que se quedó junto a ellos mientras llegaba la Policía Local a la que había avisado. Durante la espera, según fuentes cercanas al caso, estuvieron muy tranquilos y uno de ellos le anunció que no les iba a pasar nada, que “ya sabía cómo se hacían estas cosas”. Y, la verdad, así fue, puesto que no llegaron a cometer ningún delito y se quedaron en la intención. No obstante, los agentes los identificaron y comprobaron que uno de ellos tenía más de 50 antecedentes policiales por delitos contra la propiedad (hurto, robo y entrada en viviendas).

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.40 del pasado lunes. La mujer tiene su domicilio en la misma calle y ha adquirido recientemente la casa a la que aspiraban a entrar los dos hombres, vecinos de Zaragoza. No los conocía de nada y su actitud merodeadora le llamó la atención. Por eso, en cuanto se acercaron a la puerta del inmueble no dudó en acercarse a ellos y preguntarles qué hacían allí. Con una actitud fría, según las mismas fuentes, reconocieron abiertamente que estaban pensando cómo entrar a la casa.

Afortunadamente, la llegada de la Policía Local, que los identificó en el lugar y les incautó las herramientas, terminó de frustrar sus intenciones. Posteriormente, la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de Casetas para denunciar los hechos para iniciar un procedimiento penal contra ellos.

En este caso, al parecer y dados los antecedentes, el objetivo era ocupar ilegalmente la vivienda, cambiar la cerradura y luego alquilarla a otras personas. “A veces hasta las venden”, señalaron estas fuentes.

Los expertos recuerdan que hay dos premisas claras a la hora de actuar contra los okupas: la prevención y la inmediatez. Para prevenir se aconseja a los propietarios dar vuelta de vez en cuando por el piso que tengan vacío; no dejar que se acumule correo en el buzón; comprobar si han puesto algún tipo de señal en la puerta o utilizar programadores para conectar la luz cada cierto tiempo para que se vea actividad. En cuanto a la inmediatez, recomiendan denunciar lo antes posible.