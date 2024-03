Degradación en El Gancho y Pignatelli: un centenar de edificios okupados o cerrados y solares vacíos en 13 calles

Un centenar de edificios okupados o cerrados y de solares vacíos en apenas 13 calles del Gancho y el entorno de Pignatelli. Esta radiografía refleja el abandono que, a pesar del plan especial municipal, persiste aún en el corazón de Zaragoza. Los integrantes de la plataforma vecinal que pelea por que el barrio salga adelante chequean el estado de las construcciones y elaboran un listado que recoge los principales problemas. El último revela que hay 36 edificios que están cerrados, 29 solares que siguen vacíos y 29 inmuebles que están okupados. Corresponde a noviembre de 2023, explica Javier Magén, de la plataforma de afectados del Gancho y Pignatelli. Lo van renovando con la información que aportan los vecinos.

San Pablo, Boggiero, Broqueleros, San Blas, Las Armas, Aguadores, Morera, Casta Álvarez, Mariano Cerezo, Miguel de Ara, Ramón Pignatelli Zamoray y Agustina de Aragón son las calles que han analizado para preparar el listado. Es tal la concreción que presenta el documento que han elaborado los vecinos que describen el tipo de okupación, si tienen una fachada catalogada por interés medioambiental (hay más de un caso), los que tienen enganches ilegales de luz y los que amenazan ruina.

Boggiero, Pignatelli, Las Armas y Cerezo serían las calles de la zonas con más construcciones afectadas. Hay, incluso, edificios históricos en ruinas (en la plaza Santo Domingo) y algunos en Pignatelli que llevan más de una década okupados.

Listado elaborado por la plataforma vecinal

Figura en el listado la Posada de las Almas, que abrió sus puertas en 1705 en San Pablo 20 como una hostería urbana destinada a alojar viajeros y comerciantes, guardar sus carruajes y ofrecer a los huéspedes platos de la cocina de la tierra. En ella reveló Eduardo Jimeno una de las primeras películas de la historia del cine español: 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza', uno de tantos huéspedes ilustres entre los que se llega a citar a Francisco de Goya.

Sobre la posada, a la que se refiere Benito Pérez Galdón en sus 'Episodios Nacionales', se habló en lunes en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Pedía Armando Martínez, edil de Vox y presidente de distrito de Casco Histórico, que se busquen soluciones para ella, aunque sea de titularidad privada. Respondía el concejal Víctor Serrano que "es una pena" pero en este tipo de situaciones solo se puede o expropiar o firmar un convenio con la propiedad, y las dos alternativas son "extremadamente difíciles", lamentaba.

Desde la plataforma de afectados por El Gancho y el entorno del Pignatelli han solicitado que se constituya una comisión permanente trimestral que supervise, junto al Ayuntamiento, la ejecución del plan Zamoray-Pignatelli. "No entendemos qué empeño hay en concentrar todo el abandono social y urbanístico en este pequeño espacio de la ciudad. Si no fuese porque es parte del centro histórico no tendría tanta importancia", lamenta Javier Magén, que vive desde 2005 en el barrio.

Con el plan especial que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza algo se ha mejorado, gracias a la residencia de Pontoneros, el refuerzo de la iluminación y la videovigilancia, pero queda mucho camino por recorrer.

La construcción de una nueva comisaría de la Policía Local en el Gancho se plantea como una de las soluciones para reforzar la seguridad ciudadana mientras se intenta poner freno a la degradación.