El hostal ilegal de Parque Roma en Zaragoza sigue abierto y sin visos de cerrarse

Más de una semana después de que el Ayuntamiento de Zaragoza ordenase “su desalojo e inmediata clausura”, el alojamiento improvisado en el local de una antigua academia de idiomas de Parque Roma sigue abierto y sin que sus responsables muestren voluntad de cerrarlo. “Vamos a seguir”, aseguró a HERALDO este miércoles uno de ellos, Rubén F. J., quien afirma que lo que arrienda no son habitaciones sino “espacios libres”. “Los contratos con los inquilinos son de oficina, no voy a entrar en si alguno de ellos luego necesita quedarse a dormir”, comentó.

La orden que dictó el 12 de marzo el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo para cerrar el local se acoge a un “uso no permitido”, a “una actividad sin título habilitante” y al “evidente riesgo que existe tanto para las personas que allí se alojan como para los vecinos del inmueble” por la existencia de “una cocina sin ningún tipo de ventilación”. Todo ello lo constató la Policía Local en sus visitas del 19 de enero y del 10 de marzo.

Los agentes también acudieron al inmueble el mismo 12 de marzo. Entonces, varias de las personas que había en su interior se marcharon. Las restantes, según fuentes municipales, alegaron para no hacer las maletas que el inmueble se ha convertido en su residencia habitual. Para poder desalojarlo, el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento judicial que se une al que también a puesto en marcha la abogada de la propiedad, María Luisa Uliaque. Por su parte, el arrendatario, Rubén F. J. recoge el guante: "Que decida un juez lo que tenga que pasar".

El local albergó entre 1992 y 2019 la academia York Idiomas, también conocida como Technical College, donde se impartió principalmente inglés, además de francés y alemán. Al jubilarse sus dos propietarias, primero intentaron traspasar el negocio. No lo consiguieron y en el pasado mes de noviembre como alternativa, según afirman, optaron por alquilarlo como almacén, uso que quedó reflejado en el contrato suscrito con Rubén F. J.

En el documento se acordó una mensualidad de 450 euros y una carencia de pago de la renta para hacer reformas que expiró el 29 de febrero. También se estableció que Rubén F. J. debía responsabilizarse del pago de servicios como el agua y la electricidad. Sin embargo, no se ha modificado la titularidad de la luz, lo que ha generado una factura de 6.000 euros a nombre de las dueñas.

Aspecto del hostal de Parque Roma cuando era una academia de idiomas. H. A.

El arrendatario defiende la existencia de un “contrato verbal” paralelo para reformar el establecimiento de 180 metros cuadrados. “Ellas eran las que querían hacer una vivienda aquí, pero luego se echaron atrás”, indica. “Los que nos sentimos estafados somos nosotros, han difundido mi nombre y el de la empresa y nos están haciendo daño”, subraya. Además, afirma no haber recibido ningún tipo de notificación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

La propiedad niega de forma rotunda el supuesto acuerdo no escrito y que quisiese reformar la academia ni como vivienda ni mucho menos como un hostal o nada parecido: “Nosotras no sabíamos que ahí fuese a vivir gente". "El asunto lo pusimos en manos de nuestra abogada en cuanto nos enteramos a través de los vecinos y vimos los anuncios en internet”, expone Carmina Bayona, una de las dos dueñas. En los reclamos en portales inmobiliarios pudieron observar cómo las nueve aulas de la academia habían sido divididas en otros tantos dormitorios que se ofertan por 350 euros al mes. Las habitaciones no tienen baño propio ni cocina ni ventanas (solo una). Los servicios son los primigenios de la academia, dos espacios destinados a hombres y mujeres con un retrete y un lavabo en cada uno, y en la antigua zona de recepción se han habilitado dos duchas.

Bayona y su socia acudieron el 19 de enero a la Policía Nacional para interponer una denuncia. También han presentado ante el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento una solicitud de cese de actividad y enviaron al inquilino un burofax el 23 de enero comunicando la resolución del contrato por incumplimiento de varias cláusulas en el que se indicó que el 1 de febrero el local debía quedar vacío. Pero no ha sido así.

Vuelven dos de los sintechos del aparcamiento

Además, en Parque Roma hasta el viernes pasado había otro alojamiento irregular. Seis sintecho que vivían en el aparcamiento subterráneo aceptaron ese día trasladarse al albergue. Sin embargo, al menos dos han regresado instalándose precisamente junto a una de las paredes del hostal con un colchón, cartones y sus pertenencias.