Tiendas en Zaragoza para comprar con tu hijo adolescente que no son lo de siempre

Entre todos los desencuentros que pueden surgir conviviendo con un adolescente está el del aspecto. Peinados y ropa pueden convertirse en un pequeño gran motivo de tensiones en esa época en la que los chavales están entre la niñez y la adultez, un terreno pantanoso en el que el mercado no siempre ofrece lo que ellos necesitan. Lo aspiracional y la clonación con respecto al entorno al que cada uno pertenezca suelen ser los ejes sobre los que pivota la moda en la adolescencia, a lo que se unen ahora las redes sociales y la posibilidad, incluso sin salirse de ellas, de comprar por internet. Y, sin embargo, en Zaragoza sigue habiendo tiendas interesantes para esta franja de edad y que, de paso, ofrecen la posibilidad de vestir según las tendencias sin, necesariamente, ser una copia exacta del de al lado.

Unity

El enorme local de la calle de Francisco Vitoria de Zaragoza es uno de los más veteranos en lo que a moda urbana en Zaragoza se refiere. En estos años ha reunido en torno, sobre todo, del mundo del skate a un montón de marcas que se van renovando con frecuencia como Carhartt WIP, Dickies, Fred Perry, Santa Cruz, Element, Dedicated, Volcom, Makia, DC Shoes, RVCA, Wemoto, Katin, Champion, Supra, Circa, Thrasher, Grizzly, Olow, The Dudes, Ben Sherman, Independent, BDSkate, REAL Skateboards, Blackriver Fingerboards, Tech Dech... Como curiosidad, la tienda tiene una pista de 'fingerboard' (llevar unas pequeñas tablas con los dedos) y un 'outlet' en su planta de abajo.

La Dolce Vita

No dejamos esa céntrica zona de Zaragoza para entrar en La Dolce Vita Skate Board Shop (Francisco de Vitoria, 8), de un estilo muy parecido a la anterior pero especializada sobre todo en zapatillas de deporte de estilo urbano. Las zapatillas Nike son uno de sus fuertes, así como marcas de ropa, accesorios (gorras, cinturones) y skateboards como Vans, Santa Cruz, Adidas, DGK, Jart, Altimers, Primitive...

Méndez Núñez, la calle de los regalos en Zaragoza. Rubén Losada

Shuave Shop

A los 15 años de trayectoria se acerca con paso firme esta tienda que ya es una institución en el mundo de los regalos y de los objetos y de la ropa de diseño en Zaragoza. Shuave, que nació en un minúsculo local de la calle de San Jorge de Zaragoza, se ha hecho mayor en estos años y ocupa ahora un amplio espacio en la calle de Méndez Núñez. Si bien los accesorios, los libros o los objetos decorativos son su fuerte, en la tienda de Ángel Elipe se pueden encontrar amplias colecciones de ropa muy original con especial atención a camisas y, sobre todo, camisetas, una de las prendas predilectas del público adolescentes. Muchas de ellas tienen mensajes y guiños a la cultura pop, desde la más clásica a la más actual. Entre las marcas más interesantes está la del zaragozano Matías Martínez, We Are Not Friends, que triunfa también en Europa.

Un detalle de Averlo. Oliver Duch

Averlo

En una calle Alfonso prácticamente copada por las franquicias o por comercios pensados para la compra de impulso, surge como un oasis Averlo, la aventura que coquetea con la moda de una óptica zaragozana. En este segundo local también se venden gafas (de sol de alta calidad y a precios más que razonables), pero sobre todo una interesante colección de ropa con marcas muy originales, algunas aragonesas. Entre ellas están, por ejemplo. los de Khora, zaragozanos. Camisetas, pantalones y sudaderas ‘street’ o Attitude, también de aquí. Aún sin salir de Aragón, otra firma interesante es Crema Acc., un curiosísimo proyecto completamente artesanal que hace bolsos con cajas de zapatillas deportivas o maceteros con balones de baloncesto. Recientemente, también han incorporado We Are Not Friends, que se unen a clásicos imperecederos como los vaqueros de la firma Levi's.

Mónica Díaz (izquierda) y su hija Daniela Ferrer, mirando ropa en la tienda zaragozana Sommes Demodé. Guillermo Mestre

Sommes Demodé

Julia Ponce y Josué Osuna son el alma de esta tienda de ropa con un pie en las redes sociales, donde triunfa con su cuenta de Instagram. El estilo de la moda que ofrecen es intergeneracional, por eso es un buen lugar para que padres e hijos compartan un día de compras. Para los más jóvenes hay desde camisetas de todo tipo hasta prendas 'crop top' muy de moda ahora. También hay complementos: para las adolescentes, bisutería o zapatillas y sandalias. Unos de los fuertes de la tienda en cuanto a público más joven se refiere son los estampados y lo colorido de las prendas.

Tequila Sunset

Nacido en Internet, Tequila Sunset se hizo físico en la calle de Espoz y Mina para, hace solo un par de meses, mudarse a la calle Méndez Núñéz, al gran espacio que ocupaba una papelería y que ellos han recuperado sacando a relucir algunos detalles que escondía, como un coqueto patio interior. Así que la visita al local merece la pena por sí mismo, pero también para ir en busca de prendas que beben sobre todo del minimalismo, pero con un punto. Marcas como la italiana Carhartt, Brava Fabrics (con sus camisas de divertidos estampados), los calcetines trampantojo de Eat My Socks o las camisetas surferas de Rlvt pueden hacer las delicias de un adolescente. Para ellas hay diseños de estas mismas marcas (muchas son unisex), además de marcas muy interesantes por su relación diseño-calidad-precio como Mus & Bombon o los jerseys de colorines de Dr. Bloom, que en Barcelona tienen tienda propia.

Tiendas vintage

Amén de este listado de tiendas donde las marcas (la mayoría independientes y algunas españolas) son la columna vertebral, el vintage también es uno de los grandes fenómenos de consumo entre los más jóvenes. Decir vintage hoy en día, además, no supone hablar de un estilo concreto ya que Zaragoza tiene casi ya tantas tiendas de este sector como tendencias y modas se llevan.