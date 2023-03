We Are Not Friends: la marca aragonesa de ropa con cada vez más amigos

La primera vez que Matías Martínez apareció en el HERALDO fue justo ahora 15 años, un mes de febrero de 2008. Lo hizo de la mano del Sr. Cráneo, personaje salido de la imaginación de este diseñador e ilustrador zaragozano. La creación, inspirada en las películas de mafiosos, acabó saltando de las calles –donde los paseantes se lo encontraban en forma de pegatina–a las camisetas.

Martínez empezó así una carrera ligada al mundo de la moda urbana que no ha parado de crecer. Tras ser fichado por la potente compañía angelina Rip & Dip, la pandemia le hizo replantearse el rumbo de su vida y decidió echar a volar solo.

"Si te digo la verdad, en absoluto pensaba que iba a ocurrir todo esto". Se refiere a We Are Not Friends, su marca de ropa urbana y su proyecto más personal y "estructurado" hasta la fecha.

En solo dos años desde que comenzó la andadura, la firma cuenta con 57 puntos de distribución: 37 en España, 17 en Italia y 3 en Corea del Sur. Además, el Reino Unido es actualmente su segundo mercado de venta ‘online’.

We Are Not Friends -una ironía en torno a las redes sociales y a "lo en serio que la gente llega a tomarse las cosas"- ha conseguido en tiempo récord lo que muchas marcas ansían, que el logo se identifique y, sobre todo, que se busque.

Para Matías, que desde hace un par de años ha dejado Zaragoza para establecerse en Barcelona, We Are Not Friends tiene en los colores y en el mensaje sus principales puntos de apoyo. También señala el hecho de que "la moda urbana no ha logrado el mismo grado de autenticidad en el mundo del ‘fast fashion’ que con las marcas independientes". Está concebida como ‘unisex’, pero ateniéndose a las ventas, son los hombres los principales consumidores de la marca, en un porcentaje de 70% al 30%.

We Are Not Friends, cuenta Matías, "está en continua evolución, aunque somos reconocibles no podemos hacer siempre lo mismo. Actualmente, las nuevas colecciones están virando hacia una estética más adulta".

En Zaragoza, esta marca se vende en Mood Store, Shuave, Dolce Vita y Grado 90. Además, Matías Martínez dará una charla el próximo 9 de marzo en el ciclo Confluencias que organizan Hacer Creativo y Fundación Ibercaja. Será a las 19.30, en el Patio de la Infanta.