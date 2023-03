Blanca Martínez, de Jaca a Netflix: "Llevaba lacitos al rodaje"

"Redonda y de pueblo como un pan". Así se presenta la actriz jaquesa Blanca Martínez Rodrigo en su cuenta de Instagram. "Son dos cosas que a lo largo de mi vida y desde fuera la gente las ha podido ver como un 'handicap', pero que a mí me encantan. Sobre el papel podían jugarme en contra. Venir de un sitio pequeño –por lo menos desde el punto de vista de una gran ciudad como Madrid– y donde no había formación artística. Y además mi físico... Todo el mundo me decía que con mi aspecto iba a ser muy complicado abrirme camino en la interpretación. Pero ninguna de estas dos cosas las veía yo como un problema, sino como algo que me diferencia del resto y que llevo muy orgullosa. Así que lo de redonda y de pueblo me pareció claro, conciso y que se entendía perfectamente".

El tiempo le ha dado a Blanca la razón. Recién cumplidos los 26 años está viviendo como un "regalo de cumpleaños" su debut a lo grande en televisión con una serie de éxito en Netflix.

En ‘Todas las veces que nos enamoramos’, una comedia romántica muy poco al uso, interpreta a Jimena, una joven estudiante de periodismo que, en los albores de los años 2000, se asoma a la vida adulta de la mano de sus compañeros de piso con los que comparte la pasión por el cine.

Blanca forma parte de un reparto coral -con Georgina Amorós, Carlos González, Franco Masini y Albert Salazar-,en el que ella brilla por su naturalidad y frescura.

Dentro de 'Todas las veces que nos enamoramos'

"Lo normal es debutar con papeles episódicos o cosas pequeñas", admite. "Nunca había hecho un casting para una serie de televisión, así que para mí fue todo una sorpresa. Llevaba apenas unos meses en mi actual agencia, era verano y estaba trabajando de camarera en Jaca cuando recibí la llamada. Bajé corriendo a Madrid, hice la prueba y a los dos días me dieron el papel. Cuando me llamaron para decírmelo iba con las bolsas de la compra y me tuve que sentar del ‘shock’ en el portal de mi casa", recuerda.

Aquel momento fue un importante giro de una carrera que había empezado temprana y vocacionalmente algunos años atrás en el Instituto Domingo Miral de Jaca. "De pequeña, en el colegio, ya había hecho algún pinito, pero fue en la adolescencia cuando me dije: 'Yo quiero hacer esto'". Hablamos de una época en la que en Jaca ("afortunadamente eso ha cambiado", comenta la actriz) no había escuela municipal de teatro. Así que la joven se unió al Grupo de Teatro Oroel: "Eran más mayores, salían por las noches y tenía que compaginarlo con el instituto". Pero aquella experiencia que recuerda con mucho cariño mantuvo viva la llama de su vocación, hasta el punto de que cuando terminó el Bachiller les pidió a sus padres irse a estudiar interpretación.

La actriz Blanca Martínez Rodrigo. Enrique Cidoncha

"Me quería venir a Madrid claramente, porque era más fácil para hacer castings". La jaquesa tenía entonces 18 años y reconoce que al principio fue un poco ‘shock’ para sus padres, "no entendían que me quisiera dedicar a esto como un trabajo y no como un ‘hobby’ o como una pasión". Afortunadamente para ella, "enseguida lo entendieron, y no solo eso, sino que me han ayudado mucho, en todo, me han pagado mis estudios y ahora son mis fans número uno".

Pese a que Blanca dejó su ciudad natal siendo aún casi una cría, Jaca le acompaña en todo momento.

El acento aragonés de Jimena

"Soy de Jaca de toda la vida", remacha. Y ejerce: "El fin de semana pasado han sido carnavales y he subido" (se refiere al del 18 y 19 de febrero). El orgullo por su tierra también se lo llevó al rodaje, hasta el punto de que acabó colándose en el guion a pesar de que no estaba previsto originalmente: "En un momento dado se dice que mi personaje, Jimena, es de Huesca, pero esto no estaba previsto. Pero es que yo soy muy de Jaca y no paro de hablar de Jaca, hasta llevé lacitos al rodaje... Yo creo que de lo pesada que me puse al final dijeron que Jimena era de Huesca". Para el oído avezado, incluso, se le puede apreciar cierto acento aragonés .

Pelirroja, miope o gorda

De hecho, Blanca aporta a su interpretación frescura y naturalidad. Y algo de ella misma, desde su carácter ("soy fuerte, como Jimena") a, obviamente, su físico.

Un rasgo que, como su procedencia oscense, tampoco formaba parte del guion: "Mi personaje no estaba pensado para que fuera una chica gorda. No se especificaba nada en este sentido cuando fui a hacer el ‘casting’, porque en realidad nada en la trama tiene que ver. Podría ser pelirroja y miope y sería lo mismo".

Una comedia romántica diferente en Netflix

Algo desafortunadamente aún poco habitual en el audiovisual y que sitúa esta historia creada por Carlos Montero en otra dimensión en lo que a los códigos de la comedia romántica se refiere: "Se ha visto ya mucha gente con físicos como el mío en series o cine, pero siempre son historias relacionadas con el ‘bullying’ o con cambiar un físico para gustarle a no sé quién, mujeres gordas que son ‘rescatadas’. Lo más positivo de esta serie es que la gente joven pueda sentirse identificada con personajes de la ficción que nos representen de verdad", opina Blanca.

Tras ‘Todas las veces que nos enamoramos’, la aragonesa va a dar el salto a la gran pantalla con 'Alimañas' el debut tras la cámara de Jordi Sánchez (‘La que se avecina’). La actriz comparte set de rodaje con Carlos Areces, Loles León, Silvia Abril o Carmina Barrios.