BGB, la 'DJ de la ropa' que cumple 25 años en Zaragoza

Veintidós años tenía Beatriz Gariburo Brun cuando abrió su tienda de ropa en el paseo de Fernando el Católico de Zaragoza. Veinticinco después -que se cumplen este próximo viernes, 5 de abril-, ahí sigue sin que su negocio haya perdido un solo ápice de su carácter. BGB (el nombre que responde a las iniciales de su dueña) sigue siendo una puerta abierta a un sinfín de marcas diferentes, que atienden a la idea de lo moderno o actual o, incluso, de lo lanzado, pero no necesariamente a la más rabiosa de las tendencias.

"No sé la de marcas que habré tenido aquí", dice Beatriz señalando con la mano el local, lleno ahora con todas las novedades de la nueva temporada. Prácticamente todas ellas responden al gusto personal de Beatriz. Puede decirse que su tienda es un trasunto de ella misma, de su pasión por la moda que la lleva aún hoy a viajar por España y Europa en busca de sus marcas favoritas, ya sean de toda la vida o recién descubiertas por ella. Parece como si Gariburo, que en sus ratos libres forma parte del trío de DJ The Cigarettes, aplicara el mismo método para sus sesiones musicales que para su tienda: seleccionar cuidadosamente las prendas para componer finalmente un mosaico que funciona como un todo con estilo propio y coherencia.

El color y la originalidad han formado parte del ADN de BGB durante todos estos años. Casi siempre a través de marcas exclusivas que Beatriz trae como novedad a la capital aragonesa desde 'showrooms' de Barcelona y Madrid, pero también de ciudades europeas como París y Florencia. "A Francia voy dos veces al año", cuenta. "Y si me enamoro de una marca voy donde sea. Unas vacaciones me topé y me encantó la marca Lumina, italiana, que encontré en Florencia, y luego volví de propio a por ella". Es una de las que ahora lucen en los estantes y percheros, junto con otras con cierta fama, como Victoria o Pepa Loves, y otras que Gariburo ha introducido aquí, como Smile, Lolina, Muinueto o Sweewë, uno de sus más recientes descubrimientos.

La experiencia juega a estas alturas a favor de la zaragozana quien se describe como "muy rápida eligiendo". "En los 'showrooms me dicen que no conocen a nadie que acabe tan pronto como yo, pero es que desde que empecé, enseguida sé si algo me gusta o no".

En estos años, además de un amplísimo carrusel de marcas y estilos -tanto de ropa como de accesorios o calzado- por la tienda ha pasado lo más importante: miles de clientas. "Muchas de ellas han crecido conmigo. Pasaban a la tienda como estudiantes, desde los campus o la biblioteca de enfrente y después ya han venido como madres". Pero también ha habido un relevo y por BGB siguen pasando chavalas jóvenes en busca de esas prendas distintas que difícilmente se encuentran en la ciudad. "Yo lo que más cuido es huir de la uniformación, siempre intento que aquí no haya lo mismo que en las demás tiendas", insiste Beatriz.

Signo de los tiempos, BGB también tiene desde hace unos años su versión 'online' y su escaparate en redes sociales. El viernes, el redondo cumpleaños se celebrará con algún detallito para las clientas y un 25% de descuento, la cifra que coincide con la del aniversario. Es una oportunidad además para conocer las nuevas colecciones donde como cada temporada de primavera destacan, sobre todo, vestidos y monos y este año, como novedad, conjuntos a juego de todo tipo -falda y jersey, pantalón y blusa- y de todos los tejidos -algodón, linos o punto-, de manera que las clientas puedan irse vestidas de la cabeza a los pies.

