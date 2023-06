Crema Acc.: cultura de ‘zapas’ como nunca la habías visto

Se mira Cristian Navarro con Lis, su novia, intentando buscar complicidad y ayuda a la hora de tratar de explicar por qué a ambos les gustan tanto las zapatillas de deporte. "No sé, es una cultura, una filosofía de vida...".

Ambos son coleccionistas. Ella calcula que tendrá en torno a los 50 pares. Él eleva la cifra hasta prácticamente los 80. Poseen modelos de muchas de las marcas más conocidas. Con sus correspondientes cajas: "Así no pierden valor, nos gusta conservarlas, aunque nosotros no estamos a favor de especular con las zapatillas. Las guardamos y coleccionamos porque nos gusta".

Son precisamente esas cajas que la mayoría tira las que durante "el aburrimiento del confinamiento" supusieron la semilla de lo que hoy es Crema Acc., una marca zaragozana de bolsos muy singular.

"A mí me gusta mucho hacer cosas con las manos y experimentar", cuenta Cristian. Con ese don mañoso y mucho ensayo-error, ha logrado crear una marca de bolsos hecha enteramente a mano con cajas de zapatillas de deporte (Nike o New Balance, por citar dos), una manera de dar una segunda vida a estos envoltorios que, de momento, no tiene parangón: "Nos hemos hartado de buscar y no hemos encontrado nada igual", sostienen Cristian y Lis.

Todo artesanal

Los bolsos son técnicamente perfectos y funcionales. Pero no ha sido fácil llegar hasta ese punto. "Lo que hago es plastificar el cartón, los bolsos van forrados por dentro y luego coso todas las piezas a mano". Navarro empezó intentando remendar las piezas a máquina ("aprendí a usarla y todo"), pero pronto se dio cuenta de que el material solo permitía hacerlo artesanalmente.

Cada bolso de Cream Acc. es, además, único: "Primero deshago cada caja, pero con precisión, porque luego las piezas van a su vez cosidas en el bolso con una intención, de manera que se respeten dibujos o logos», explica Cristian.

Cada caja es un mundo, hasta el punto de que, subraya el diseñador, "no es lo mismo fabricar un bolso con una caja de la talla 36 que de la 42". Los bolsos, además, incluyen un adorno con la etiqueta. Las asas son el toque final: de cadena, perladas...

Aunque Cream Acc. -que se vende por encargo a través de Instagram y en la tienda Averlo- tiene vocación unisex, los bolsos gustan mayoritariamente a las mujeres. Y, en breve, la firma quiere lanzar una colección con un formato que remita más a los gustos tradicionalmente masculinos.

El precio varía en función de lo exclusiva que sea la caja y del propio material de la misma y el tiempo que eso suponga a la hora de fabricar el bolso. De momento, los modelos salen de la propia colección de cajas de Cristian, aunque también acepta encargos.

Además de los bolsos, Cream Acc. propone unos maceteros realizados con balones de baloncesto.