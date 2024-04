Al menos 12 empresas se interesan por ejecutar las primeras demoliciones de La Romareda

Al menos 12 empresas han mostrado ya interés por acometer las primeras demoliciones de La Romareda, un proyecto de 5 millones de euros y un ajustadísimo plazo de ejecución de seis meses. El límite para presentar ofertas expirará en menos de una semana y para que no haya dudas, La Nueva Romareda SL organizó ayer una visita a puerta cerrada que permitió a los futuros licitadores conocer al detalle el estado actual del gol sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo de manos de técnicos vinculados a la operación.

A la convocatoria asistieron empresarios de Zaragoza y ciudades como Barcelona, Lérida o Salamanca, así como representantes de grandes referentes del sector como OHL, FCC o Acciona. “Venimos a ver y a escuchar. Nos pasaron la documentación técnica el martes y apenas hemos tenido tiempo de estudiarla. A priori, es un proyecto interesante. Cuando veamos cómo está todo decidiremos si presentamos o no oferta”, explicaba Óscar González, miembro del departamento técnico de B-Biosca, de Lérida, minutos antes de comenzar la visita.

La convocatoria permitió resolver dudas y ver in situ el gol sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo. La convocatoria permitió resolver dudas y ver in situ el gol sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo.

Desde empresas como ACYC Obras y Servicios admitían ser conscientes de que esta es una obra “emblemática”; posiblemente “la más importante” que se ha hecho en los últimos años en la Comunidad. “Ejecutarla te da presencia a nivel regional. Además, es la primera parte de un proyecto mucho mayor. Estos primeros trabajos no son especialmente interesantes, pero te dan pie a estar posicionado de cara al resto”, razonaba su gerente, Manuel Ariñez. Él quería ver, sobre todo, el estado actual de las instalaciones. “Analizándolas in situ te haces una idea del volumen de materiales que pueden salir, de cómo están las estructuras o de la presencia de residuos peligrosos como el fibrocemento”, apuntaba.

Para compañías especializadas en demoliciones como Delta Punt, de Barcelona, esta sería “una obra más”. “Sabemos que es comprometida por los plazos de ejecución y por el hecho de estar dentro del casco urbano, lo que obligará a extremar el cuidado y la delicadeza. Si se organiza bien se podrán cumplir, no habrá ningún problema”, garantizaba Carlos Moreno, responsable de estudios.

Momentos como la cimentación y construcción de los nuevos sótanos podrían requerir de entre 30 y 40 trabajadores, según estimaba Martín Holgado, llegado desde Salamanca. “Se necesitará mucha mano de obra. Con las herramientas adecuadas no hay nada difícil, pero hay que meter muchos vehículos y no te puedes despistar con los tiempos. Son posibles, pero ajustados”, comentaba.

La prioridad, añadía, será “eliminar la antigua gerencia de Urbanismo cuanto antes” para garantizar el acceso al estadio. “Es sota, caballo y rey. Hasta que no quitas las gradas no puedes hacer el agujero que va debajo, y hasta que no haces el agujero no puedes iniciar la cimentación”, decía.

Con la visita, esperaba aclarar todo aquello que no figuraba en el proyecto, de ahí su interés por los accesos, la propia calle o los árboles existentes. “A los licitadores nos habría gustado que hubiese salido a la vez la demolición y la ejecución de la primera fase, pero entendemos que así se ganan seis meses”, apuntaba.

Los hay que, en vista de lo que estaba en juego, pedían mantener el anonimato. “No podemos decir a qué empresa pertenecemos, pero, evidentemente, es una obra muy importante y hay que estudiarla. Para Zaragoza, el Real Zaragoza lo es todo”, remarcaba otro de los presentes.