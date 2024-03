Lío en el Ayuntamiento de Zaragoza: Vox pide hablar de 'violencia intrafamiliar' y Chueca lo acepta

Vox ha instado este miércoles al PP de Natalia Chueca a hablar de “violencia intrafamiliar” en vez de violencia de género, un acuerdo que la alcaldesa se ha comprometido a cumplir ante las duras advertencias de su socio.

La concejala voxista Eva Torres ha avisado a los populares en el pleno de que no va a consentir que ninguno de los acuerdos alcanzados quede “vulnerado”. Lo ha hecho durante el debate del decreto que establece la organización y estructura del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que, dentro del capítulo del servicio de igualdad y mujer, se habla de “programas y servicios para la prevención de la violencia de género desde una perspectiva integral” o de “fomentar políticas dirigidas al empoderamiento de la mujer”.

“Cuando nuestro grupo lee esto, podemos sacar dos conclusiones: o que ustedes no gobiernan el Ayuntamiento de Zaragoza o que quieren incumplir el acuerdo que tenemos”, ha dicho Torres, para acto seguido insistir en que desde Vox no niegan la violencia que existe sobre las mujeres, pero quieren que se atienda “a todos los miembros de la familia que también son víctimas”. “Hemos llegado a un acuerdo con ustedes para que en este Ayuntamiento se hable de violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, y no lo vemos reflejado aquí”, ha agregado.

Dirigiéndose a la alcaldesa, la concejala voxista ha instado a “tomar mando en plaza y dar las instrucciones necesarias para que se cumpla el acuerdo”. “Le invito a que abran las ventanas, ventilen y dejen pasar aire fresco. Si no quieren cumplir con todos los apartados del pacto tendrá que decírnoslo. Nuestros acuerdos no solo se basaban en partidas presupuestarias, sino en cuestiones como esta. Están incumpliendo y les rogamos que tomen las medidas oportunas”, ha incidido.

Lola Ranera: "Yo estoy casi hiperventilando"

Las palabras de Vox han provocado una reacción inmediata en la oposición. “Usted pide ventilar, y yo estoy casi hiperventilando”, ha asegurado la portavoz socialista, Lola Ranera, que ha expresado su “gran preocupación” por las idas y venidas de PP y Vox. “Este Ayuntamiento no es ajeno a esta situación”, ha subrayado, poniendo como ejemplo la polémica vivida al inicio del mandato sobre el lugar que debía ocupar la formación de extrema derecha en el salón de plenos. En su opinión, ambos partidos llevan meses pasando “del condenados a entenderse al choque frontal”. “Vox sabe que si su electorado no detecta capacidad de influir y de cambio, desaparecerá, y el PP tiene el dilema de qué hacer: si va a por el voto conservador de la ultraderecha o si, por el contrario, va hacia el centro”, ha agregado, instando a Vox a dejar claro “que 15 concejales son minoría” y a exigir el cumplimiento de los acuerdos.

En respuesta, el concejal de Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha remarcado que el PP está en contra “de todo tipo de violencia, se ejerza a quien se ejerza y por quien la ejerza”. “Ahí seguro que nos encontramos. A veces creo que disentimos más en la terminología que en el trabajo que se hace, y la terminología es algo sencillo de reformular. Si la cuestión es terminológica, creo que es la parte más sencilla de poder llegar a un acuerdo. No lo dude, siempre cumplimos con nuestros acuerdos, y esta no va a ser la excepción”, ha manifestado.

También en esta línea, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha afirmado que “si alguien tiene un gobierno débil en estos momentos es el PSOE” de Pedro Sánchez, que “ni siquiera es capaz de presentar un proyecto de presupuestos”. Pero más allá de la crítica política, ha querido dejar claro a Vox que cuando ambos partidos se ponen de acuerdo, “quienes ganan son los zaragozanos”. “Y no se preocupe, porque los pactos que tenemos son para cumplirlos”, ha garantizado.

El debate ha ido más allá de ese punto del orden del día y ha seguido en intervenciones posteriores. Tanto que el concejal socialista Horacio Royo ha acusado al PP de “medio pactar” que en el Ayuntamiento se deje de hablar de violencia de género. “Cuando ustedes pactan pierden las mujeres de esta ciudad”, ha aseverado.