Vox se queda solo en las Cortes de Aragón con su discurso contra la "inmigración ilegal"

La petición de cese del vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), por parte de los partidos de la oposición del Parlamento autonómico por su "discurso del odio" contra los inmigrantes y el islam se ha vuelto a poner sobre la mesa este martes en la comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes autonómicas.

Vox se ha quedado solo con su discurso contra la "inmigración ilegal, masiva y desordenada que representa una amenaza para toda Europa", en palabras del diputado David Arranz. Mientras, PP, PSOE, CHA, Podemos e IU han respaldado dos iniciativas a favor de la diversidad cultural y el fomento de la convivencia en la Comunidad.

Las críticas a Nolasco han sido unánimes por parte de la oposición. Mientras, el PP, aunque ha apoyado sin necesidad de ninguna enmienda la moción del PSOE y la proposición no de ley de CHA, no se ha referido en ningún momento a las manifestaciones y la postura de su socio de gobierno. La diputada del Partido Popular, Silvia Casas, sí ha reclamado una "colaboración más fluida" del Gobierno central en materia de inmigración y la creación de un "fondo extraordinario" para financiar el proceso de inclusión de los extranjeros que llegan a la Comunidad.

Vox ha votado contra la iniciativa socialista, pero ha optado por abstenerse en la de Chunta ya que, ha explicado Arranz, aunque se trata de una proposición no de ley "blanca" a la que no se opone, no le ha dado su voto afirmativo por los "ataques al vicepresidente, a este Gobierno y al Vox" a lo largo de las intervenciones. Arranz ha defendido que a su partido no le importa "quedarse solo" frente a "discursos buenistas" que solo hablan de la "cara positiva" de la inmigración.

La diputada socialista, Pilimar Zamora, ha reprochado que Nolasco utilice el "altavoz de su cargo institucional" para hacer "declaraciones racistas" y ha instado al presidente aragonés, Jorge Azcón, a cesarle y optar por un modelo de comunidad en la que Vox "no le diga quién tiene cabida o no" en ella. Desde CHA, Isabel Lasobras, ha recordado que en Aragón residen 170.00 extranjeros y 6.200 refugiados y que la campaña de Nolasco contra el islam es "una violación en toda regla de las libertades que ampara la Constitución".

En esta misma línea, la representante de Aragón-Teruel Existe, María Pilar Buj, ha mostrado su preocupación por los "discursos populistas" de una extrema derecha que "quiere ejercer una manipulación para avanzar hacia el odio". Por parte de IU, Álvaro Sanz, ha reclamado "políticas públicas contundentes" frente al "racismo" y quienes utilizan los actuales "tiempos de incertidumbre" para dirigir "esa rabia hacia el diferente, hacia el que no es blanco y occidental".