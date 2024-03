La oposición pide el cese de Nolasco (Vox) por "su discurso de odio" y no descarta ir a la Justicia

Los cinco partidos de la oposición en las Cortes de Aragón han exigido este lunes el cese del vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), por su “discurso del odio” contra los inmigrantes y y el islam y han reclamado al presidente, Jorge Azcón (PP), que comparezca para explicar su posición y “deje de esconderse como un avestruz”.

En una imagen inédita, los portavoces del PSOE, CHA, Teruel Existe, Podemos e IU han comparecido juntos en la sala de prensa de la Cámara para dar cuenta de su iniciativa para instar a la destitución de Nolasco, que se votará en el pleno de la próxima semana. Conscientes de que su proposición no de ley no saldrá adelante, han adelantado que se “reservan” la posibilidad de adoptar acciones judiciales porque, ha subrayado la socialista Mayte Pérez, “hay razones objetivas para hacerlo”. El PAR, que forma parte del Ejecutivo como varios altos cargos, no se ha sumado a la iniciativa pese a habérselo ofrecido.

Su iniciativa se produce solo una semana después de que el vicepresidente y líder de Vox se volviera a reafirmar en la Cámara en su discurso contra el Islam, al que vinculó con el yihadismo, la violencia y el maltrato a las mujeres en una convocatoria el pasado día 13, arropado por su grupo parlamentario. El presidente eludió pronunciarse en el último pleno y cinco días afirmó que la opinión de Nolasco "no es la del PP ni se acerca" e insistió en el mensaje de que son dos partidos distintos antes de descartar su destitución.

Mayte Pérez ha hecho un llamamiento a "bajar el balón al suelo", moderar el discurso y rectificar una dinámica de siete meses que ha tachado de "insostenible e intolerable". "El presidente es el máximo responsable en ese silencio cómplice y a veces complaciente de muchas de las acciones de su vicepresidente, como si fuera una cosa particular de él", ha censurado, lamentando el deterioro de la imagen de Aragón.

La portavoz socialista ha sostenido que Nolasco "no está a la altura" de lo que le compete y del honor que tiene de representar a todos los aragoneses como vicepresidente. "Hemos intentado por activa y por pasiva corregir esos discursos que generan odio y confrontación", ha aseverado.

La oposición reclama igualmente que comparezca Azcón para hablar de la cuestión, después de que se negara a contestar tanto al PSOE como a CHA en la sesión de control del pleno de hace dos semanas. La petición se verá en la Mesa y Junta de Portavoces de este miércoles, aunque tampoco tienen muchas esperanzas después de que se hayan vetado hasta tres peticiones para que acuda Nolasco a hablar de inmigración.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha aclarado que las dos iniciativas no van "ni de derechas ni de izquierdas", sino de valores constitucionales que están muy por encima de las ideologías. Así, ha subrayado que no pueden tolerar que Vox esté utilizando el Gobierno de Aragón "como altavoz para sus discursos de odio". "Lo que está pasando es gravísimo y hay que evitar que vaya a más. Lanza públicamente mensajes xenófobos que vinculan sin ningún dato objetivo inmigración y delincuencia y vulnera de una forma además agresiva un valor constitucional tan importante como es la libertad religiosa y de culto.", ha dicho.

El diputado de Teruel Existe Joaquín Moreno ha subrayado que se debe bajar el "nivel de ataque" y el "lenguaje incendiario" que emplea Vox "para incendiar muchas veces las redes y los medios de comunicación".

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, ha condenado el comportamiento "inaceptable" de Nolasco, porque la semana pasada volvió a incidir en la Cámara "sin que nadie le preguntara". "Esto no va de partidos, sino de democracia. Estamos siendo la vergüenza de este país y lo más grave es el silencio del presidente", ha sentenciado.

El líder de IU-Aragón, Álvaro Sanz, ha instado al presidente a comparecer al presidente de seria y no como en el último pleno "como representante del club de la comedia a hacer un monólogo". También ha trasladado su preocupación por la "escalada de confrontación y fractura social y de la convivencia" que, en su opinión, abandera Nolasco.