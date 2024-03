Nolasco (Vox) acusa a la oposición de hacerle una "campaña de acoso" y vuelve a atacar al Islam

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha acusado este lunes a la oposición de impulsar una "campaña de acoso y derribo" contra él por sus críticas al Islam y ha aprovechado, una vez más, para reafirmar que es una religión que discrimina a la mujer "entre otras muchas cosas". "Les molesta que diga las verdades", ha afirmado.

Antes de participar en un acto de emprendimiento rural en Barbastro, Nolasco ha asegurado que está "encantado" de que la izquierda en bloque y Teruel Existe pidan su destitución porque demuestran que Vox es "la única oposición a toda la izquierda".

A su juicio, están utilizando "todo tipo de artimañas sucias" y generando una "campaña totalmente mentirosa y mendaz" contra él y que, ha avanzado, explicará en unos días. Lo ha dicho en referencia a las críticas de la oposición a las informaciones publicadas por HERALDO sobre la ampliación de 42 puestos en su departamento, con un coste de 2,1 millones, y de la decisión de la DGA de alquilarle un piso por 800 euros al mes en Zaragoza al residir en Teruel.

El vicepresidente aragonés y líder de Vox ha vuelto a decir a los periodistas que se reitera en su opinión sobre el Islam. "No me gustaría una islamización de España ni de que desde los organismos públicos se dé pábulo a festividades del Islam, que no tiene un trato de igualdad de la mujer con el hombre, entre otras muchas cosas", ha insistido.

No se ha quedado ahí, ya que ha tachado de "trapaceros y mendaces" a los portavoces de la oposición por considerar sus declaraciones del pasado día 13, en las que vinculó el Islam con el yihadismo, la violencia y el maltrato a las mujeres, como un delito de odio. "Les retrata a todos intelectualmente, no tiene la formación necesaria para ello. Es una estrategia para crispar", ha sentenciado.