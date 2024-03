Nolasco (Vox) se niega a rectificar y reitera sus críticas al Islam

Ni un paso atrás. Pese a la controversia suscitada, el vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, no piensa rectificar. Además de mantener sus críticas al Islam, que ha considerado que está "en contra de los derechos de las mujeres", ha negado que la polémica haya suscitado tensiones con su socio de gobierno, el PP, que se ha desmarcado de sus declaraciones.

La polémica se remonta al pasado miércoles, cuando Nolasco rompió ante los medios de comunicación un folleto sobre el Ramadán distribuido por el Ayuntamiento de Huesca. Lo hizo con duras críticas al Islam, que consideró que ampara el maltrato a las mujeres y el terrorismo. Además, exigió que no se dé la nacionalidad española a los inmigrantes que procedan de países mulsulmanes. El PP se desmarcó de sus declaraciones y la izquierda habló de "xenofobia" e incitación al odio.

"Me reitero en todo lo que dije ayer. No se puede ir al 8-M y al día siguiente apoyar una religión que está en contra de la igualdad de derechos de las mujeres. Es de una incoherencia absoluta", ha dicho Nolasco, que ha recordado que su partido se ha manifestado en diversas ocasiones en el mismo sentido.

"He estado en muchos países árabes, conozco lo que se vive allí y no me parece lo más adecuado. En Islam hay un trato degradante hacia la mujer, está en el Corán", ha dicho. Es más, ha afirmado que le parece "tremendo" que el Ayuntamiento de Huesca "fomente una religión que no tiene bien considerada a la mujer".

Ha negado que el presidente, Jorge Azcón, le haya llamado para pedirle explicaciones y ha señalado que PP y Vox son "dos partidos diferentes". En este sentido, ha recordado que el PP es el partido que ha impulsado el folleto del Ramadán en el Ayuntamiento de Huesca.

"Somos dos partidos distintos que gobernamos juntos porque así lo han querido los aragoneses. Ellos son muy libres de decir lo que quieran y yo también", ha afirmado. "Yo no llamo al presidente para ver qué tengo que decir ni él me llama. Cada uno dice lo que cree que tenemos que decir", ha afirmado Nolasco, que ha asumido que no se "desdobla" cuando habla como vicepresidente de Aragón o líder de Vox.

Ha rechazado las críticas de xenofobía e incitación al odio. "¿Qué tiene que ver la xenofobia y el racismo aquí? ¿Por qué partidos como el PSOE quieren ocultar la verdad de estas cosas? ¿Es cierto que hay machismo en el Islam o no? ¿No lo puedo decir yo por ser vicepresidente del gobierno?", se ha preguntado Nolasco.

"Hay partidos que mezclan las cosas. El PSOE dijo que era un aspersor de odio. Igual el PSOE es un aspersor de ocultar la verdad. Lo que yo he dicho lo piensa mucha gente", ha afirmado el vicepresidente , que ha dicho que "hablar de xenofobia es salirse por la tangente".

El PAR condena el espectáculo "lamentable" de Nolasco, quien representa a todo Aragón

El PAR ha condenado el "espectáculo lamentable" protagonizado este miércoles por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha criticado que Nolasco hablara "desde el desconocimiento" y "desde la ira que acumula Vox en su ideología y en todos sus posicionamientos”, según ha indicado en un comunicado.

Una ira que el PAR no comparte porque Aragón "es tierra de pactos", de encuentros y el respeto tiene que ser su seña de identidad”, por lo que este partido no estará "a su lado ni al lado de nadie que piense algo así".

"El señor Nolasco debería mirarse hacia dentro, debería examinar muy bien lo que ha dicho con la responsabilidad que tiene", le ha animado Izquierdo, quien ha recordado que es vicepresidente del Gobierno de Aragón, "representa a todos los aragoneses y también a la comunidad a la que ha demonizado".