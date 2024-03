Nolasco (Vox) rompe el folleto del Ramadán de Huesca: “El Islam es la religión del maltrato a la mujer”

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cargado duramente contra el Islam, al que ha vinculado con el yihadismo, la violencia y el maltrato a las mujeres. “El Islam va en contra del progreso, de la igualdad y de la libertad, y siento ser así de duro. En el Corán está implícita la yihad, la guerra santa”, ha dicho. Por este motivo, ha defendido que a los inmigrantes procedentes de países islámicos no se les dé la nacionalidad española y que no se promuevan actos vinculados con esta religión, como ha ocurrido en Huesca. De hecho, en plena intervención ha roto el folleto del ramadán distribuido por el Ayuntamiento oscense.

Tras el aniversario del 11-M y en el marco de la estrategia de Vox de vincular inmigración y delincuencia, ha recordado que la Audiencia Nacional juzgó el lunes a un yihadista detenido en Zaragoza en 2022. Recordó las amenazas a las Cortes, el arresto de un imán o los focos de reclutamiento detectados en la cárcel de Daroca.

“A mí me parece algo realmente preocupante y me parece que el problema lo tiene aquel o aquella persona que no lo quiera ver”, ha apuntado el vicepresidente. A su juicio, Zaragoza se ha convertido en un lugar en el que se han detectado “de forma reiterada” actividades yihadistas. “Y esto está también vinculado a la inmigración ilegal, porque no tenemos control de las personas que entran, qué es lo que han hecho en sus países de origen, qué religión profesan, y si profesan la religión en su vertiente más radical”, ha afirmado.

Nolasco ha dicho que hay que respetar los derechos de la mujer, algo que no hace la religión islámica. “Pero es que en el Islam, en el Corán, hay una frase que quiere decir ‘golpeadlas’. Está en el Corán. No es una interpretación de un imán de turno. Esto está, como digo, en el Corán”, ha afirmado.

Ha cargado contra “la benevolencia” con la que se aborda el Islam y ha sido especialmente crítico con la edición de panfletos que fomenten fiestas vinculadas a esta religión. “Me parece grave es que algunos ayuntamientos, como por ejemplo el ayuntamiento de Huesca, por ejemplo, se dedique a fomentar fiestas que tienen que ver con el Islam, esa religión del maltrato a la mujer. Esta es la respuesta que yo tengo a este tipo de acciones”, ha dicho antes de romper el folleto.