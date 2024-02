El primer presupuesto de Zaragoza de la era Chueca reactiva La Romareda y el Huerva y da concesiones a Vox

Zaragoza ya tiene presupuestos. Se ha cumplido más o menos, el guion previsto, y las cuentas municipales han salido adelante con el apoyo de la derecha y el voto en contra de PSOE y ZEC. No se ha podido repetir la foto del 26 de diciembre, en la que la alcaldesa Natalia Chueca y el portavoz de Vox, Julio Calvo, anunciaban sonrientes su acuerdo para un proyecto que iba a garantizar, según dijeron, la "estabilidad" en la Casa Consistorial. El azar, capricho, ha hecho que Calvo tuviera que asistir a una reunión convocada en Madrid por Vox y se saltara la votación. Al PP le salían las cuentas, hasta le sobraron dos votos, pero preocupan las formas. No hay tranquilidad posible cuando se gobierna en minoría y la derecha hace aguas cuando la relación entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo entra en marejadilla porque hay elecciones a la vista.

Los vaivenes entre PP y Vox pueden tener fatales consecuencia. Se lo ha advertido a Chueca la portavoz socialista, Lola Ranera, que ha recomendado a la regidora que "no ponga todos los huevos en la misma cesta".

Aunque desde Vox quitan hierro a la ausencia de Calvo en la votación de los presupuestos, a nadie se le escapa que viene precedida del pulso que echa Abascal al Gobierno de Aragón en materia de inmigración. Eran múltiples y variadas las conjeturas en corrían por el pleno. Pronto las ha disipado la concejala Eva Torres al defender el sello de Vox en unas cuentas que salieron adelante, pero con un voto menos de lo esperado.

Chueca ha destacado el "trabajo intenso" que han realizado buscando puntos en común "para trabajar por los intereses de todos los ciudadanos". Así se ha alcanzado un presupuesto "récord en inversión", 108 millones que se reparten en los barrios, cien millones en Políticas Sociales, con mejoras en los servicios públicos, autobuses nuevos y un servicio de bicis eléctricas que llegarán a todos los distritos. Unas cuentas, ha dicho, "responsables con los zaragozanos y las generaciones futuras, que reducen los impuestos y la deuda". La alcaldesa ha reprochado a la izquierda que no haga "oposición constructiva" y, tras aprobar las cuentas, ha instado a su equipo de Gobierno "a trabajar".

El presupuesto de 2024, que supera los 950 millones de euros, destina 108 millones a la inversión, la mayor cantidad desde la Expo, gracias, en parte, a los proyectos que se cofinancian con fondos europeos. La Romareda, la rehabilitación del Huerva, la reforma del Albergue municipal, la seguridad en el Barranco de la Muerte, los comedores sociales de Delicias, Las Fuentes y Casco Histórico, las reformas de la avenida de Navarra, la avenida de Cataluña y diez calles forman parte de las inversiones previstas para este primer año. En los plurianuales, se incluyen 38 proyectos estrella con una inversión de 151 millones plurianuales hasta 2030 que dibujan la ciudad a medio y largo plazo que busca la alcaldesa Natalia Chueca.

Antes de que comenzara el pleno, se han escuchado reclamaciones ciudadanas sobre las cuentas de este año. Por la Federación Aragonesa de Solidaridad, Ricardo Álvarez ha lamentado amargamente el tijeretazo en el presupuesto a la cooperación exterior, en atención a lo que ha pedido Vox. "No entendemos cómo pueden dar la espalda al mundo y al sufrimiento ajeno. El hambre aumenta: 735 millones de personas lo sufrieron, la pobreza se dispara", les ha recordado. Ha sido Eva Torres, portavoz voxista en Hacienda, quien le ha dado la réplica, con un 'Zaragoza First', al más vivo estilo Trump, 'Primero los zaragozanos' y, si queda algo (que difícil parece), para el resto. También se han quejado las asociaciones de barrios, que sufren recortes, y representantes de stop plásticos.

Los más incisivos reproches han llegado desde la izquierda. Que Eva Torres (Vox) y Elena Tomás (ZEC) se repelen como el agua y el aceite a nadie extraña. Torres ha asegurado que la influencia de Vox "servirá para frenar la aplicación del modelo de la Agenda 2030 en la ciudad de Zaragoza, un modelo de un Estado totalitario donde la gente solo vive de subvenciones y donde se dirige la vida de los ciudadanos, se compran votos y voluntades, y se quitan y se restringen las libertades. Y todo ello se hace bajo los mantras del feminismo, el ecologismo, la sostenibilidad y el cambio climático".

Aunque respetando el minuto de silencio en recuerdo de los guardias civiles asesinados en Barbate que ha guardado el pleno, Tomás (ZEC) ha recordado que ZEC pidió que se guardara un minuto de silencio por cada fallecido en accidente laboral al ser "víctimas del capitalismo". Del presupuesto, ha criticado los ataques al tejido social con "máximas economicistas y xenófobas" y el aumento de ayudas a los "chiringuitos ultracatólicos" y a los toros.

Ranera, por su parte, ha entregado en mano a la alcaldesa Chueca su presupuesto alternativo, en el primer encuentro oficial que han mantenido para hablar de las cuentas. Ha celebrado que, por una vez, el PP hablara más de Zaragoza y menos del PP y Feijóo.

La más satisfecha del pleno, junto a la alcaldesa, era Blanca Solans, concejala de Hacienda, que seguía a lo suyo, las cuentas, intentando planear sobre todas las polémicas. A PSOE y ZEC les ha reprochado que, con los intereses desorbitados de sus créditos (25 millones) y el sobrecoste energético, se podría haber pagado (casi) media Romareda. Y ha ido recitando una tras otra media docena de obras que saltaban con la izquierda de presupuesto a presupuesto hasta que el equipo actual y el de Azcón lograron ejecutarlas. Ha presumido, también, de gestión. Y en este caso ha destacado que en el presupuesto de 2023 se han ejecutado 74 millones de euros de inversión, del capítulo VI, 53 de ellos en el último semestre, cifras que desde la izquierda no se alcanzaron.

El máximo revuelo se ha alcanzado al final, cuando no han concedido a ZEC y PSOE un minuto extra para defender dos enmiendas vivas, que decayeron, con las que buscaban reforzar el control del pleno al Gobierno. Mientras se lo pensaba la alcaldesa, en la enésima polémica por la aplicación del reglamento, se escuchaba a la portavoz socialista decir "no quiero yo fastidiar a nadie". Chueca, rotunda, le ha replicado: "Señora Ranera, que está en el salón de plenos, no en el mercado". Acto seguido, los concejales, sin más sobresaltos, han votado.

El reparto del presupuesto, por departamentos

El Área de Políticas Sociales incrementa su cuantía en un 3,24%. Crece un 24% la delegación de mayores y el apoyo a las familias será siendo otro de los ejes de la acción de gobierno.

Zaragoza seguirá avanzando en su camino de ciudad de vanguardia en políticas de sostenibilidad, enmarcadas en su estrategia por consolidarse como uno de los municipios líderes en Europa dentro de la Misión de Ciudades climáticamente neutras.

La partida de Limpieza Pública alcanza los 83,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2% respecto a 2023. Movilidad Urbana también incrementa su dotación en 3,3 millones de euros. Destaca la implantación del nuevo sistema de bicicleta pública eléctrica con 2.264.006 para su puesta en marcha en 2024 y otros 8.337.665 euros en 2025, que completan la financiación con Fondos Europeos.

Medio Ambiente multiplica casi por tres su consignación presupuestaria.

Las delegaciones de Cultura y Turismo superan los 20 millones de euros. Entre las prioridades, destaca la organización de grandes eventos como las Fiestas del Pilar, el Vive Latino o las fiestas goyescas, combinados con el apoyo al talento local, y con la inversión en una oferta cultural accesible, inclusiva y diversa.

En cuanto a las partidas dirigidas a la promoción del comercio local y la dinamización económica, en 2024 el programa Volveremos contará con 5.100.000 euros, incrementando así en un 25% el presupuesto inicial de 2023.