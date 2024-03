La oposición de Zaragoza acusa a Chueca de mentir y pide responsabilidades tras el auto del bus

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a estar en el ojo del huracán. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que da un plazo de seis meses para elaborar los nuevos pliegos del servicio del bus urbano ha encendido las alarmas en los grupos municipales de la oposición. Consideran que invalida la prórroga firmada con Avanza el pasado julio para los próximos cuatro años y temen por ello unas repercusiones económicas "tremendamente caras" que podrían haberse evitado. Y piden por ello responsabilidades políticas.

El escrito responde a un recurso interpuesto por la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT) en octubre del año pasado y se basa en una sentencia anterior dictada en 2021 por el Tribunal Supremo. En ese momento concluyó que dos cláusulas del contrato no se ajustaban a derecho pero para evitar inconvenientes en la prestación del servicio se optó por mantenerlas hasta 2023 y modificarlas entonces en los futuros pliegos. Ahora, el TSJA entiende que el Consistorio no ha cumplido con la determinación judicial "sino que ha prorrogado y modificado el contrato, como si no existiese".

El PSOE ha acusado por ello a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de "mentir y desobedecer a los tribunales" y teme además que puedan estar en riesgo los fondos europeos con los que se está sufragando la compra de los nuevos autobuses eléctricos. Para el edil socialista Chema Giral se trata de "el hecho más grave que se ha producido en la actual corporación", por lo que ha exigido el cese de la actual responsable de Movilidad y Medio Ambiente, la concejala Tatiana Gaudes.

"Ha quedado demostrado que Natalia Chueca no dijo la verdad cuando alegó los motivos de la prórroga. En el auto se dice claramente que desde 2021 había tiempo suficiente para elaborar unos pliegos", ha resumido el del PSOE. Igualmente, ha puesto sobre la mesa los posibles perjuicios económicos que supondría, de producirse, la ruptura del acuerdo con Avanza, que deja en sus manos la gestión del servicio hasta julio de 2027. "Es un nuevo episodio de desorden, descrédito y poca profesionalidad. Exigimos a la alcaldesa que explique cómo va a solucionar este entuerto tremendo", ha rematado.

Igual que han hecho Vox y ZEC, ha puesto sobre la mesa los 7,5 millones de euros de la bonificación al transporte que estuvieron a punto de perderse por no presentar la solicitud a tiempo (lo que provocó el cese del entonces concejal delegado, Miguel Ángel Muro). También la comisión de investigación sobre la prórroga que impulsaron todos los grupos y que determinó que la decisión se había tomado antes de las elecciones, aunque no se dio a conocer hasta una vez formado el gobierno y un día antes de las vacaciones de verano.

"En su momento entendimos que se había ocultado una información valiosa pero los hechos demuestran que había bastante más. En diez meses ya van tres importantes problemas en materia de movilidad", ha lamentado por su parte el portavoz de Vox, Julio Calvo, que ha solicitado la comparecencia de Chueca en el próximo pleno para que dé cuenta de las consecuencias del auto. El edil de la formación David Flores ha cargado contra la Agenda 2030. "Esa bandera verde, ecologista, nos va a salir tremendamente cara tanto económicamente como en términos de prestigio de ciudad", ha criticado.

Asimismo, el concejal de ZEC Suso Domínguez ha señalado lo que a su juicio responde a "una pésima gestión del gobierno popular" en todo lo relacionado con este área, que además señala, ha dicho, a la alcaldesa, también anterior responsable de Movilidad. "Creemos que tiene que dejar de vivir entre flores y selfis y asumir sus responsabilidades", ha sentenciado, y ha añadido que lo ocurrido supone una "oportunidad para que Zaragoza de una vez por todas internalice el servicio" del bus urbano.