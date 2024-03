Un concejal de Vox en Zaragoza asegura que el PP “se ha convertido en el Aliexpress de la política nacional”

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza David Flores ha asegurado este lunes que el PP “se ha convertido en el Aliexpress de la política nacional”. El edil ha acusado a los populares de “mentir y engañar” a sus votantes con el borrador del anteproyecto de la nueva ordenanza de Movilidad. En su opinión, el documento -que recoge medidas como la prohibición de aparcar motos en las aceras de toda la ciudad- es “absolutamente restrictivo”. Tanto que, según ha dicho, “podría haberlo presentado perfectamente ZEC, Manuela Carmena o EH Bildu”.

Para Flores, la propuesta del equipo de Natalia Chueca es “nefasta” para los zaragozanos, ya que “multiplica las restricciones a la movilidad y perpetúa el afán recaudatorio del Ayuntamiento”. “También multiplica el gasto en sistemas tecnológicos y resta autonomía. El PP nos quiere hacer retroceder en el tiempo más de 100 años. Se ha convertido en el Aliexpress de la política nacional. Cuando lo ves en la foto está bien y parece que va a ser una gran compra, pero luego te llega y la calidad es absolutamente lamentable”, ha aseverado.

Según ha dicho, la prioridad debería ser “la seguridad” y garantizar “la fluidez en la circulación y una eficiente gestión del espacio público”. “Solo así se conseguirá un modelo saludable y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado.

La formación ha trasladado a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, un documento con 75 propuestas de modificación. “Si el PP quiere contar con nuestro apoyo, hay seis en concreto que hemos marcado como líneas rojas innegociables”, ha avanzado. La primera se basa en el preámbulo, donde, según Vox, “sobran las menciones a la Agenda 2030”. Sus concejales creen que la normativa “abre la puerta a sistemas de reconocimiento de matrícula y a sanciones automatizadas”. También instan a mantener el aparcamiento de motos en las aceras “tal y como está” y a que los carriles reservados a buses y taxis se abran a motos y vehículos de alta ocupación “como ya se hace en otros municipios” sin que haya supuesto “un quebranto para la velocidad comercial”.

Además de todo esto, Vox exigirá que el casco y los seguros de responsabilidad civil sean obligatorios para todos los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos, independientemente de su edad, una medida con la que buscan “no generar desigualdades e inseguridad jurídica”, así como “simplificar las reclamaciones en caso de accidente”. “La ordenanza que han presentado perjudica la movilidad y reduce la autonomía de los ciudadanos. No nos tendrán como cooperadores necesarios. Si no aceptan nuestras propuestas, no tendrán nuestro apoyo y deberán sacarla adelante en connivencia con PSOE o ZEC”, ha remarcado Flores, que no contempla una abstención.