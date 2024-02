El Ayuntamiento de Zaragoza impone seis sanciones a Urbaser por incumplir el contrato de parques

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impuesto seis sanciones a la empresa Urbaser por incumplir los pliegos de condiciones del contrato para el mantenimiento de los parques y jardines de la margen izquierda, que entró en vigor hace unos diez meses. La concejala responsable de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha asegurado durante la comisión del Área que desde el servicio "se está trabajando de manera vigilante con todas las contratas".

A preguntas del grupo municipal de ZEC, la edil ha afirmado que, pese a que "el trabajo que se desarrolla es bueno" y a que la compañía se implica para solucionar cualquier "requerimiento o necesidad", sí que se ha detectado que había al menos seis requisitos que no se estaban cumpliendo. La empresa se encarga de gestionar el parque del Agua Luis Buñuel y los paseos arbolados de su entorno, así como las zonas verdes de los barrios rurales.

Ha recordado también la concejala que el Consistorio está pendiente de adjudicar un contrato que precisamente se encargará de controlar la calidad de todos estos servicios y que supondrá una inversión de 150.000 euros al año. "Nos ayudará a estar más vigilantes para poder prestar un mejor servicio", ha incidido.

No ha concretado Gaudes qué tipo de incumplimientos son los que se han detectado, más allá de "algún trabajo que no se ha realizado bien y se ha tenido que volver a realizar, modificar y corregir". No obstante, ha asegurado que van "en la línea" de lo que ha denunciado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.

En su intervención, la concejala ha hablado entre otras cuestiones de "las cláusulas esenciales de empleo" y la obligatoriedad de cubrir todas las bajas y vacaciones de la plantilla. "Solamente se ha sustituido un 25,8% en el año 2023, ya que no había trabajadores suficientes, lo que probablemente hace que sea imposible que se esté prestando bien el servicio", ha declarado.