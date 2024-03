Vox pide eliminar las referencias a la Agenda 2030 y la prohibición de aparcar motos en las aceras de la ordenanza de Movilidad

Vox ha pedido a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, eliminar de la futura ordenanza de Movilidad todas las referencias a la Agenda 2030 y la prohibición de aparcar motos en las aceras. La formación ha trasladado al equipo de gobierno un análisis “detallado” con todos los aspectos con los que no están de acuerdo; más de 70 puntos del preámbulo, el articulado y las instrucciones técnicas que instan a modificar o, directamente, a suprimir para apoyar el documento.

Sus cuatro votos serán decisivos, ya que el PP necesitará más ‘síes’ que ‘noes’ para aprobar la ordenanza. Le bastaría con su abstención, pero desde Vox advierten de que sus líneas rojas “se mantienen”. A esto hay que añadir que, por el momento, no ha habido más contactos con PSOE y ZEC al margen del encuentro -a principios de año- en el que se dio a conocer el borrador del anteproyecto a los partidos de la oposición.

El portavoz de Vox en materia de Movilidad, David Flores, confía en poder “analizar y discutir” aportación por aportación en las próximas semanas para ver “qué se puede cambiar y qué no”. Será un asunto que no podrá demorarse, ya que la intención del Ayuntamiento es que el texto quede aprobado en mayo.

La formación hizo un análisis “artículo por artículo” de la propuesta del Gobierno de Zaragoza. Una vez estudiada en profundidad, ve imprescindible que la futura ordenanza “se limite” a lo recogido en el reglamento general de circulación y la ley de tráfico, sin menciones a la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata, no obstante, de un cambio que modificaría sustancialmente el documento actual, que incide en que “la gestión eficaz y sostenible de las ciudades es una condición fundamental para el desarrollo del planeta”, y en que la movilidad urbana es “clave” para cumplir los ODS de las Naciones Unidas, con los que Zaragoza está “firmemente comprometida”.

Gaudes ya avanzó que el borrador del anteproyecto estaba sujeto a modificaciones y se mostró abierta a negociar cualquier apartado. Sobre la prohibición de aparcar motos en las aceras de toda la ciudad, desde Vox insisten en que la normativa tendría que “facilitar la movilidad y no restringirla”. “Lo que tiene que hacer es ordenarla y gestionarla, no limitarla ni dificultarla, y en este sentido, entendemos que el artículo 27 de la actual, que es el que regula el estacionamiento sobre las aceras, debería mantenerse tal cual está”, subraya el edil, que ya en febrero advirtió de que al texto había que darle la vuelta “como a un calcetín” y de que, si no era así, votarían en contra.

A la hora de justificar su punto de vista, Flores remarca que la ordenanza que se aplica en estos momentos “no ha generado ningún tipo de problema”. “Ha funcionado bien todos estos años, ya que ha permitido desahogar el aparcamiento para otros vehículos y ha fomentado el uso de ciclomotores, motos y bicicletas. No vemos ningún motivo objetivo para hacer cambios en este sentido”, agrega.