Estas son las propuestas que han perdido para llevar el Espacio Zity y las ferias: de un faro de diez metros a una ciudad de hielo

Las propuestas descartadas para el Espacio Zity y las ferias hubieran supuesto un giro radical para el macrorrecinto de Valdespartera, con faros de diez metros, un parque de hielo y una villa bávara. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Big Star Music SL y Last Tour Iberia SL planteaba la creación de una torre con pantallas de 360 grados que, además de servir como punto de encuentro, hubiera proyectado imágenes y mensajes sobre las carpas.

También preveía un espacio con puntos de recarga para móviles y máquinas de ‘vending’ y un cambio anual de la identidad gráfica que se haría “en común con los ganadores del cartel de las Fiestas del Pilar”. Todas estas novedades, no obstante, no han sido suficientes para la comisión de selección, que le ha otorgado 20,75 puntos frente a los 39,50 de la UTE Eventos MPH SL y Sold Out 'Zusup' SL.

La organización de las carpas que planteaba Big Star Music, con la salida orientada hacia la calle que limita con el montículo de protección de ruidos, hubiera generado “muy poco espacio de seguridad”, pudiendo provocar incluso “avalanchas y tapones e intentos incontrolados de entrada”. Además, apunta la valoración técnica, esta disposición “hubiera alejado a la gente de la fiesta de la cerveza y las ferias, produciéndose una importante merma de público potencial”.

Tampoco quedaba claro que el faro no pudiera producir “molestias lumínicas” a los edificios colindantes al recinto. Otro aspecto que ha penalizado a esta propuesta ha sido el aforo. La capacidad máxima de la carpa de mayor tamaño era de 13.470 personas, cifra que, sumada al resto de instalaciones, quedaba lejos de las 30.000 que permitía el Ayuntamiento.

Big Star también ha quedado por detrás en lo que respecta al control de asistencia, ya que apostaba por tornos de acceso que implicaban “un procedimiento más lento y peligroso ante avalanchas”. En cuanto a las medidas de ‘compensación’ a los residentes del entorno, proponía la creación de una mesa de diálogo con la asociación de vecinos de Valdespartera y el Consistorio o “buscar fórmulas de retorno para el barrio en función de los beneficios obtenidos”.

Su oferta de restauración se ceñía “a unas 13 referencias”, un abanico “limitado” en cuanto a variedad y calidad “para un recinto de este nivel”. También ha jugado en su contra el precio de los abonos y las entradas de día. Los primeros llegaban a los 337 euros, mientras que por las segundas se pedían 50, con descuentos para peñistas que hacían que se quedasen en 236,3 y 35 euros, respectivamente.

En las ferias, la oferta de Promoción y Producción de Ferias SL, valorada con 22,75 puntos, también hubiera supuesto grandes cambios. El principal habría sido el número de atracciones; apenas 107 frente a las 150 de ediciones anteriores. A cambio se hubiera apostado por un parque de hielo compuesto por una pista de grandes dimensiones, un tobogán en espiral, otro normal y una pista de ‘karts’, novedades que la comisión para atrás echó para atrás aludiendo a la cláusula 14.2 de los pliegos, donde se establece que no podrá haber instalaciones “incongruentes o anacrónicas”.

La empresa también preveía montar una noria de 40 metros y sustituir la carpa de la cerveza por una villa bávara de 110 metros de longitud decorada con piedras y escudos vikingos en la que habría habido fiestas temáticas prácticamente a diario.

La UTE ofertaba unos precios más asequibles en cerveza que su competidora, pero el resto de bebidas y productos de alimentación eran “igual o más caros” que la propuesta ganadora.

Las dudas de la comisión seleccionadora no quedan ahí, cuestionando incluso la “agresiva” propuesta de reducciones y bonificaciones, que planteaba interrogantes “sobre la viabilidad económica para los propios feriantes y su posible reacción en contra”.