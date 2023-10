María Iglesias: "Me ilusiona mucho ver mi cartel de las Fiestas del Pilar por todos los rincones de Zaragoza"

María Iglesias llegaba a las 17.18 a la estación de Delicias desde Barcelona. Citada por este periodista y un fotógrafo, posaba con el cartel de las Fiestas del Pilar de 2023 que ella diseñó y que resultó ganador del concurso del Ayuntamiento. Cuando más se sorprendía era al ver su creación en la acreditación de prensa de este medio de comunicación. "Esto no lo había visto. Queda muy bonito y muy bien impreso", decía la diseñadora. Este miércoles se personó en Zaragoza y presenció, por primera vez, las diferentes aplicaciones gráficas del cartel, con "mucha ilusión" por ver a su jotera, sus siluros, sus palomas y su basílica del Pilar por todos los rincones de la ciudad.

La barbastrense, de 45 años, "también medio catalana", se quedará hasta el domingo en la capital aragonesa. La primera de sus paradas la hacía este miércoles viendo a Los Gandules. "Me encantan", decía. Pero, ¿qué siente al ver su creación en vallas publicitarias, escenarios, farolas, paradas del tranvía...? "En este caso, solo era un concurso del cartel, pero Cultura se puso en contacto conmigo porque, como yo era diseñadora, podía hacer las aplicaciones si me interesaba, y les mandé un manual de estilo", comentaba Iglesias. No obstante, ella no las hizo todas. "Yo hice la de los autobuses, la de la Ofrenda, la campaña de buenas prácticas...", añadía. "Mucha ilusión" es la sensación que le produjo ver todos sus elementos representados en sus fiestas favoritas, ya que además ha recibido fotografías por parte de familiares y amigos de su obra estampada en diferentes localizaciones.

Recibió algunas críticas a través de redes sociales al ser de Barbastro y ganar un concurso de las fiestas zaragozanas, pero María Iglesias se lo toma con humor. "Si se enterasen de que también soy medio catalana, me matan", bromeaba. Lo cierto es que se siente muy arraigada a estos festejos ya que, desde pequeña, los ha vivido en primera persona gracias a su familia. "Veníamos a casa de mis tíos y salíamos a hacer lo típico. De más mayores, cuando mis amigas vinieron aquí a estudiar, salíamos de fiesta", aseguraba Iglesias. Ahora, la multitud "agobia más". Este cartel, ‘Quien tira piedretas busca fiestetas’, fue la cuarta participación de esta diseñadora gráfica en el concurso del Consistorio. Representa elementos muy significativos para la barbastrense de la ciudad de Zaragoza.