Las multas en el Ferial de las Fiestas del Pilar: de gritar sin motivo a cobrar de más

Los gestores del recinto ferial de Valdespartera podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 300 y los 10.000 euros si se observan comportamientos inadecuados y tipificados como infracciones leves, graves y muy graves. Entre las infracciones leves figuran tener ocupados con objetos los pasos entre instalaciones, depositar enseres fuera de las instalaciones y gritar o causar ruidos que no sean los corrientes en el funcionamiento de las atracciones. Si lo hacen, serán multados con entre 300 y 1.000 euros.

Como infracciones graves figuran no incluir en un lugar visible para el público la tabla con los precios, los tiempos mínimos de duración de la atracción y el número de parcela. Tanto el circo como la Feria de la Cerveza deberán aportar diariamente al Ayuntamiento información sobre el control de aforo y, si no lo hacen, también serán multados. Lo mismo ocurrirá si la documentación se entrega con retraso (menos de 10 días), si se ocupan con caravanas y semirremolques instalaciones del recinto, si cobran tarifas superiores de la autorizadas, si se ocupa sin autorización la zona para acampadas y si se llevan a cabo operaciones de carga y descarga fuera de los horarios autorizados.

Se sancionará con multas que oscilarán entre los de 1.001 a 5.000 € a los que no mantengan en perfectas condiciones de limpieza y salubridad sus parcelas y a los que varíen la propuesta de diseño del recinto ferial. En el caso de las atracciones, se incluyen como infracciones montar instalaciones en una parcela distinta a la asignada, no aceptar campañas, bonificaciones, títulos combinados y no respetar los tiempos mínimos de duración.

En las consideradas como muy graves, con hasta 10.000 euros de multa, figuran cuestiones administrativas como presentar la documentación más de diez días tarde. También se penalizará cuando no se alcance el porcentaje mínimo de ocupación al que está obligado el concesionario, que es de un 85%, el incumplimiento de las medidas de seguridad, ocupar más superficie de la autorizada y modificar, sin permiso de los técnicos municipales, el plano de distribución de las instalaciones. Serán, también, infracciones muy graves, no abandonar el recinto en la fecha que corresponda, no abrir la instalación si no hay una causa justificada, no haber montado la atracción el día de inauguración y arrendar, ceder o, en general, transmitir la autorización obtenida otro empresario.

El director del ferial

El pliego de condiciones redactado por el Ayuntamiento de Zaragoza para adjudicar el recinto de las Fiestas del Pilar establece que será el director del ferial el encargado de denunciar las infracciones que se den. Su función consistirá en mantener la colaboración directa con el concesionario de la organización y gestión de las actividades, en aras a garantizar el adecuado desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ocupación, instalación, montaje, puesta en funcionamiento y desmontaje de las instalaciones y atracciones así como en su puesta en

funcionamiento durante el periodo de actividad. Con idéntica finalidad, mantendrá la oportuna comunicación con los titulares de las distintas actividades que se ejercen en el recinto.