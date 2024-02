Así han quedado los 288 pisos rehabilitados en el barrio del Actur en Zaragoza

Un total de 288 viviendas sociales de la calle de Emmeline de Pankhurst, en el Actur, lucen ya un renovado exterior que les permitirá ahorrar en luz y calefacción. El proyecto de rehabilitación, en el que se han invertido 4,2 millones de euros -3,8 de ellos procedentes de los fondos europeos- ha consistido en la sustitución del ladrillo caravista de la fachada y el cambio de la carpintería existente por otra “con mejores prestaciones acústicas y térmicas”.

También se ha mejorado la iluminación de los porches, portales y zonas comunes del bloque, construido en 1992, con bombillas led, garantizando una mayor sensación de seguridad y un menor consumo. La intención, ha subrayado el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, es aumentar la “calidad de vida” de las 300 personas que viven en ellas.

La iniciativa ha permitido cumplir cinco objetivos, ya que, además de mejorar las condiciones de los inquilinos, les va a garantizar un mayor ahorro y contribuirá a modernizar el parque de viviendas de Zaragoza Vivienda, según ha asegurado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Ayudará, asimismo, a que Zaragoza avance en su objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030 y “moverá la economía y el empleo local”.

Estas familias tienen unos recursos limitados, por lo que poner la calefacción no siempre es una opción, especialmente en un contexto marcado por la inflación. En este sentido, la regidora ha remarcado que el cambio del aislamiento térmico no solo reducirá las emisiones de dióxido de carbono un 69%, pasando de una etiqueta E a una C, sino que la demanda de calefacción bajará un 85% y el consumo de energía, un 64%, lo que hará que estos vecinos puedan ahorrar hasta un 20% en la factura de la luz y otro 50% en la del gas en los meses de invierno.

Según los primeros análisis, los salones de las viviendas han pasado de tener una media de 27,7 grados en verano a 25,7, mientras que en los meses más fríos del año, la temperatura ha aumentado de 15,4 a 17. De acuerdo con el propio Consistorio, el porcentaje de vecinos insatisfechos con las condiciones existentes ha pasado del 97,8% al 42% en verano y del 99,1% al 5,8% en invierno.

Las actuaciones, en todo caso, no terminarán aquí, dado que en los últimos meses se han hecho reuniones con los vecinos para recoger sus demandas, entre las que destacan la necesidad de pintar los patios, en lo que ya se está trabajando. Además, próximamente está previsto cambiar las farolas de las dos plazas interiores por luces led.