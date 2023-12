Zaragoza concede 4,1 millones de euros en ayudas a la rehabilitación para 2.044 pisos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2023 algo más de 4,1 millones de euros en las ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas. Ha respondido afirmativamente a 906 solicitudes que corresponden a un total de 2.044 familias que contarán con una subvención para llevar a cabo diversas actuaciones en sus pisos y edificios, sobre todo de eficiencia energética o accesibilidad. El importe concedido este año, no obstante, se enmarca dentro de la convocatoria de subvenciones de 2021 y 2022, que fue prorrogada hasta el pasado mes de septiembre, y se ha sufragado con modificaciones de crédito, mientras que la partida planteada en las cuentas municipales para este asunto, de 7,9 millones, no se ha comenzado a gastar todavía.

Por ello, el grupo municipal de ZEC criticó durante la comisión del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda que solo se haya destinado a estas ayudas un 53% de lo que se había previsto inicialmente. Fuentes municipales sin embargo explicaron que se está a la espera de recibir una inyección económica de los fondos Next Generation de la Unión Europea y que por este motivo se optó mientras tanto por la fórmula de la prórroga.

El concejal Suso Domínguez, de ZEC, achacó los datos a "un problema de gestión" y consideró que mostraban una "carencia absoluta". Criticó además al gobierno del PP por, según dijo, llevar a cabo una "política sustitutiva" con las ayudas de la UE. En su respuesta, el edil delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, explicó que este año "no ha habido un traspaso específico" de fondos del Ayuntamiento a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, pero que se ha ejecutado "la totalidad del presupuesto del que se ha dispuesto". En concreto, 4.165.000 euros, de los que según dijo faltan por abonar las últimas certificaciones, que se prevé que se aprueben en el consejo de administración de la entidad que se celebrará este miércoles.

Las ayudas a la rehabilitación están destinadas por un lado a edificios completos y, por otro, a viviendas. En el primer caso, están sirviendo para llevar a cabo obras de eficiencia y ahorro energético y de accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores en aquellos inmuebles que no contaban hasta ahora con uno.

En el caso de los pisos, las subvenciones se reparten en dos líneas. Una de ellas es complementaria a las anteriores, es decir, que va dirigida a propietarios que residan en edificios que se acojan también a estas ayudas, y está dotada con un máximo de 3.000 euros. La segunda, que puede alcanzar los 6.000 euros, está dirigida a sufragar obras de eficiencia o accesibilidad en viviendas en las que residen personas con discapacidad igual o mayor del 33%, mayores de 65 años o menores de 40 años.

El Edificio Flumen

Por otro lado, el concejal delegado de Vivienda anunció este lunes que las pisos de alquiler asequible del Edificio Flumen, ubicado en el barrio de La Jota, se entregarán el próximo mes de enero. Lo hizo también a preguntas de ZEC, que criticó el, a su juicio, retraso a la hora de asignar los inquilinos. Rodrigo desgranó los detalles de estas viviendas, un total de 36 que valdrán 584 euros mensuales (405 euros por casa a los que se añade el coste de la plaza de aparcamiento, el trastero, la comunidad y los gastos de mantenimiento de los sistemas de aerotermia).

Aseguró que se trata de un precio "bajo" teniendo en cuenta las especificaciones de las viviendas, su calidad y los espacios comunes. Rondan los 100 metros cuadrados y tienen tres habitaciones, dos baños y dos terrazas, además de certificado ‘passivhaus’.

Rodrigo explicó que once entidades gestionarán 21 de estos pisos y el resto se asignarán a inquilinos de Zaragoza Vivienda o del programa de alquiler Alza. Domínguez criticó que no sean viviendas sociales, que costarían en tal casos unos 250 euros, pero el edil replicó que serán para "familias vulnerables". En concreto, habló de menores de 40 años con entre 1 y 3 hijos "que no pueden acceder al mercado de vivienda libre". "No podemos abocar a este segmento de la población a una situación de exclusión social", dijo.