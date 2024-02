Nuevo rifirrafe entre PP y PSOE por el fichaje del exdirector de Zaragoza Vivienda por Brial

PP y PSOE han protagonizado este martes un nuevo rifirrafe a costa del polémico fichaje del exdirector de Zaragoza Vivienda por Brial. El concejal socialista Horacio Royo ha asegurado que el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, “mintió de una manera descarada y absolutamente grosera”. “Se inventó que no se había podido acceder a la plataforma Minerva, creada por la Agencia Tributaria para controlar los conflictos de interés, por culpa del anterior consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, cuando, en realidad, no se había podido entrar por no haberse nombrado a una persona responsable desde Zaragoza Vivienda”, ha dicho.

En su opinión, el Ayuntamiento lleva “un año sin hacer las cosas que debía hacer”. “Entre medias, el director técnico ha pasado de adjudicar 15 millones de euros de fondos europeos a Brial a trabajar en esa empresa en el plazo de un mes. Y mientras tanto, el señor Rodrigo estaba en la higuera cuando era él quien no había cumplido sus obligaciones”, ha agregado.

Según ha dicho, este “no ha sido un problema exclusivo de Zaragoza Vivienda”, ya que “hasta el 14 de diciembre, la concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, no emitió las instrucciones oportunas para que el resto de áreas tenga acceso a la plataforma cuando la orden ministerial es de enero de 2023”. El edil ha solicitado, sin éxito, una investigación interna para aclarar lo sucedido. “La gestión de los fondos europeos no puede dar pie a escenarios de corrupción”, ha manifestado, apuntando también a la necesidad de que se asuman “responsabilidades políticas”. “Y si a tenor de la investigación vemos que hay algo más, que nadie dude de que exigiremos más explicaciones allá donde proceda”, ha señalado.

Para el PP, en cambio, todo esto denota un “desconocimiento profundo” del funcionamiento de la Administración. “O eso o tratan de confundir a la opinión pública con acusaciones infundadas hacia el Gobierno municipal”, ha afirmado Rodrigo. A su juicio, el PSOE está viendo fantasmas “donde no los hay”. “Zaragoza Vivienda no ha podido hacer uso de Minerva dado que, hasta la fecha, el procedimiento de contratación de referencia no ha sido dado de alta en la Plataforma CoFFEE, siendo que dicha función corresponde al responsable del proyecto, en este caso al Gobierno de Aragón”, han manifestado los populares, recordando que entonces la DGA “estaba en manos del cuatripartito de Lambán” y que el consejero era José Luis Soro.

Con respecto a las acusaciones a Blanca Solans, desde el Ayuntamiento han incidido en que “la orden de la Administración General del Estado sobre la plataforma Minerva es de enero de 2023”. “Como toda orden estatal, es directamente aplicable por todos los organismos públicos, y por tanto también por todas las áreas municipales, sin necesidad de ninguna orden interna. Aún así, Hacienda impulsó ya en marzo de 2023 una instrucción municipal para difundir su contenido. Y en diciembre, volvió a emitir otra circular para recordar el funcionamiento de la plataforma”, exponen.