Rifirrafe en el Ayuntamiento de Zaragoza:  Chueca 'vende' su gestión y ‘tumba’ mociones del PSOE, que la llama alcaldesa "tutelada"

El objetivo del pleno extraordinario era hablar de Zaragoza, y se ha conseguido pero solo a medias. Durante dos horas han confrontado ideas la derecha y la izquierda, para volver a evidenciar lo alejadas que están su visiones sobre el estado de la ciudad y sobre la política nacional. La alcaldesa Natalia Chueca llegaba a la cita con dos grandes éxitos bajo el brazo, la constitución de la sociedad La Nueva Romareda SL, que impulsará la construcción y explotación del nuevo estadio, y los acuerdos de la bilateral, con 545 pisos públicos y 70 millones para Zaragoza. La esperaba la socialista Lola Ranera, que la ha criticado por ser una "alcaldesa tutelada y ausente", que "fue a las elecciones sin modelo de ciudad" y, seis meses después, en su opinión, sigue sin tenerlo.

El PP, con la ayuda de Vox, ha tumbado todas y cada una de las propuestas del PSOE, que solo ha convencido a ZEC. No habrá plan de choque de limpieza, ni 400 pisos sociales, ni más inversión en los barrios tradiciones (y más humildes) de la ciudad. La derecha las ha rechazado porque no hacían falta, o porque sus objetivos son mucho más ambiciosos. Ha ocurrido con las inversiones en los barrios. El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha asegurado que es algo que ya está contemplado. De las inversiones recogidas el próximo año, el 7,16% irán a Arrabal, el 38,25% a Casco Histórico, 20,95% a Delicias, 7,84% en Parque Venecia, 2,46% en San José y un 2,42% en Distrito Sur. «Ya lo sabe señora (Eva) Torres», ha deslizado. Confirmando con ello que de las cuentas de 2024, que se presentan la semana que viene, ya han hablado, y mucho, con Vox.

El protagonismo en el pleno era, en todo caso, de la alcaldesa. Y de la jefa de la oposición que intentaba ponerla contra las cuerdas; si bien se ha encontrado con los reproches de Lorén, que ha acusado a Ranera de no haber ayudado al Ayuntamiento cuando presidía Aragón Javier Lambán, de no exigir el pago de la deuda del tranvía, de haber defendido por aquel entonces «al demócrata Otegi», le ha recriminado. No ha obtenido respuesta.

Chueca ha recomendado a la portavoz socialista que cambie de postura, porque la actual le da mal resultado: "Tenemos 19 concejales y los socialistas-comunistas, doce", le ha indicado. Ha dado pinceladas de su proyecto de ciudad, con un "eje deportivo" consolidado, el 220 aniversario del Teatro Principal y el desarrollo de la bilateral entre sus retos. Ha hecho, además, un repaso de los seis primeros meses de mandato. Se ha referido a La Romareda, los autobuses eléctricos, las nuevas marquesinas, el centro para mayores del Luis Buñuel, las ayudas sociales, la segunda fase de la avenida de Cataluña y de la de Navarra, y la plaza Diego de Velázquez, que pronto se inaugurará.

No ha perdido la ocasión la alcaldesa de hablar de la actualidad nacional. "No creo que los zaragozanos sean ajenos a lo que pasa en el ámbito nacional. Nunca hemos tenido ataques al Estado de derecho así", ha reprochado a Ranera, a la que ha afeado, también, que no expresara su opinión sobre el pacto del PSN y Bildu para quitar a UPN la Alcaldía de Navarra.

Ranera, y sus compañeros Horacio Royo, Marta Aparicio y Alfonso Gómez Gámez han pedido a Chueca que "aterrice" y que "se crea que es alcaldesa". "Lidere un proyecto de ciudad, tómeselo en serio", le han pedido. Tras ella siguen viendo la sombra del anterior alcalde, hasta el punto que le han reprochado que es "alcaldesa de ‘iure’ pero no de facto". El debate, como se sabía antes de empezar, ha acabado sin acuerdo.